Мокрый снег и 13-градусные морозы прогнозируют в середине марта в Ростовской области

Синоптики рассказали, что в воскресенье, 9 марта, жителям Ростовской области следует ожидать пасмурную погоду без существенных осадков. В ночь на воскресенье на регион обрушатся мокрый снег со снегом, также ожидаются туман с гололедицей. Скорость ветра в течение дня будет колебаться от четырех до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -7-12 градусов, днем воздух прогреется до +3 градусов. Только на юге может потеплеть до +8 градусов.