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Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:16

Updated Сегодня, 16:16

Мокрый снег и 13-градусные морозы прогнозируют в середине марта в Ростовской области

Мокрый снег и 13-градусные морозы прогнозируют в середине марта в Ростовской области

9 марта 2024, 16:14
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Мокрый снег и 13-градусные морозы прогнозируют в середине марта в Ростовской области

В Ростовской области резко похолодает до -13 градусов

В Ростовской области ожидаются ночные заморозки, снег и ледяной ветер, об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Синоптики рассказали, что в воскресенье, 9 марта, жителям Ростовской области следует ожидать пасмурную погоду без существенных осадков. В ночь на воскресенье на регион обрушатся мокрый снег со снегом, также ожидаются туман с гололедицей. Скорость ветра в течение дня будет колебаться от четырех до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -7-12 градусов, днем воздух прогреется до +3 градусов. Только на юге может потеплеть до +8 градусов.

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В понедельник, 11 марта, снег будет идти только ночью, однако из-за похолодания дороги покроет гололед, температура воздуха будет колебаться от -12 до +6 градусов. Во вторник, 12 марта, осадки окончательно прекратятся, ветер утихнет, а вот воздух станет значительно холоднее. Ночью ожидаются 13-градусные морозы, максимальная температура воздуха днем составит всего +6 градусов.

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