Момент взрыва беспилотника в Таганроге попал на видео

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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Напомним, губернатор региона Василий Голубев подтвердил, что силами российских ПВО в Таганроге была отражена массовая атака БПЛА. Спустя час глава региона добавил, что еще несколько БПЛА были уничтожены на подлете к Морозовску.
Голубев проинформировал жителей области, что в результате атаки дронов погибших нет, пострадал только сотрудник МЧС, который помогал устранять последствия на земле. Разрушения уточняются.
В Сети при этом появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва одного из БПЛА. Вероятно, целью беспилотников являлся авиазавод имени Бериева в Таганроге.