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Published Сегодня, 02:45

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Updated Сегодня, 02:47

Момент взрыва беспилотника в Таганроге попал на видео

Момент взрыва беспилотника в Таганроге попал на видео

9 марта 2024, 02:45
Фото: Изображение Midjourney
Момент взрыва беспилотника в Таганроге попал на видео
В ночь на 9 марта ВСУ атаковали Таганрог беспилотными летательными аппаратами. На видео попал момент работы российской системы ПВО по одному из объектов.

Напомним, губернатор региона Василий Голубев подтвердил, что силами российских ПВО в Таганроге была отражена массовая атака БПЛА. Спустя час глава региона добавил, что еще несколько БПЛА были уничтожены на подлете к Морозовску.

Голубев проинформировал жителей области, что в результате атаки дронов погибших нет, пострадал только сотрудник МЧС, который помогал устранять последствия на земле. Разрушения уточняются.

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Момент взрыва беспилотника в Таганроге попал на видео
Видео: тг-канал «Это Ростов»

В Сети при этом появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва одного из БПЛА. Вероятно, целью беспилотников являлся авиазавод имени Бериева в Таганроге.

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#Видео#Ростовская область#Таганрог#Ночная атака беспилотников на Таганрог 9 марта
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