Морские порты за миллиарды рублей массово продают в Ростовской области

На участке земли находится сам грузовой морской терминал для перегрузочных работ любых типов, у терминала есть собственная причальная стенка, а также плавучие краны с грузоподъемностью пять и 30 тонн. По словам продавца, на территории терминала есть свое офисное помещение с ангарами. Общая производительность переработки грузов составляет от двух до трех тысяч тонн в сутки, при этом терминал позволяет одновременно производить перевалку грузов сразу с трех судов грузоподъемностью до пяти тысяч тонн. Цена объекта составила 650 миллионов рублей.