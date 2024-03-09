Морские порты за миллиарды рублей массово продают в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
В конце февраля агентство выставило на продажу морской терминал, расположенный в Ростовской области. Стоимость лота составила 650 миллионов рублей, за эти деньги покупатель получит участок общей площадью 20 тысяч квадратных метров (два гектара).
На участке земли находится сам грузовой морской терминал для перегрузочных работ любых типов, у терминала есть собственная причальная стенка, а также плавучие краны с грузоподъемностью пять и 30 тонн. По словам продавца, на территории терминала есть свое офисное помещение с ангарами. Общая производительность переработки грузов составляет от двух до трех тысяч тонн в сутки, при этом терминал позволяет одновременно производить перевалку грузов сразу с трех судов грузоподъемностью до пяти тысяч тонн. Цена объекта составила 650 миллионов рублей.
Кроме того, продавец предлагает продать морской терминал в Ростовской области стоимостью четыре миллиарда рублей и речной терминал за 400 миллионов рублей. Однако параметры этих объектов продавец уточнять не стал.
«По запросу вышлю предложение. Предложения постоянно корректируются, все актуальное и реальное, в продаже», — добавил продавец.
Ранее в Ростове выставили на продажу порт за 597 миллионов рублей.