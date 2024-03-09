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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Морские порты за миллиарды рублей массово продают в Ростовской области

Морские порты за миллиарды рублей массово продают в Ростовской области

9 марта 2024, 13:48
Фото: 1MI
Морские порты за миллиарды рублей массово продают в Ростовской области

Морской терминал за 650 млн рублей выставили на продажу в Ростовской области

В Ростове продают морской терминал стоимостью 650 миллионов рублей, сведения об этом появились на портале объявлений.

В конце февраля агентство выставило на продажу морской терминал, расположенный в Ростовской области. Стоимость лота составила 650 миллионов рублей, за эти деньги покупатель получит участок общей площадью 20 тысяч квадратных метров (два гектара).

На участке земли находится сам грузовой морской терминал для перегрузочных работ любых типов, у терминала есть собственная причальная стенка, а также плавучие краны с грузоподъемностью пять и 30 тонн. По словам продавца, на территории терминала есть свое офисное помещение с ангарами. Общая производительность переработки грузов составляет от двух до трех тысяч тонн в сутки, при этом терминал позволяет одновременно производить перевалку грузов сразу с трех судов грузоподъемностью до пяти тысяч тонн. Цена объекта составила 650 миллионов рублей.

Фото: Авито

Кроме того, продавец предлагает продать морской терминал в Ростовской области стоимостью четыре миллиарда рублей и речной терминал за 400 миллионов рублей. Однако параметры этих объектов продавец уточнять не стал.

В Ростове продают грузовой терминал в порту Дона за 570 млн рублей
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«По запросу вышлю предложение. Предложения постоянно корректируются, все актуальное и реальное, в продаже», — добавил продавец.

Ранее в Ростове выставили на продажу порт за 597 миллионов рублей.

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