Новый очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ростовской области

Обращаем внимание, что с 15 февраля — это уже четвертый подобный очаг АЧС, последний раз карантин из-за чумы ввели в Семикаракорском районе. С чем связан подобный прирост заболеваемости пока неизвестно, но в других районах на сегодняшний день карантин так и не сняли.