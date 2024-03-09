Новый очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В четверг, 7 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел карантин из-за вспышки африканской чумы свиней. Новый очаг заболевания обнаружили на территории Азовского района в районе Задонского сельского поселения, жертвами чумы стали домашние свиньи, трупы которых нашли в одном из местных хозяйств.
Теперь в поселении установили карантин, чтобы не допустить распространения болезни и ликвидировать очаг АЧС. Теперь жителям Ростовской области запрещено заготавливать мясо кабанов, изготавливать из них чучела, а также охотиться на них.
Обращаем внимание, что с 15 февраля — это уже четвертый подобный очаг АЧС, последний раз карантин из-за чумы ввели в Семикаракорском районе. С чем связан подобный прирост заболеваемости пока неизвестно, но в других районах на сегодняшний день карантин так и не сняли.
Обращаем внимание, что в период действия ограничений дончанам запрещено лечить животных, подверженных АЧС, если заболел кто-то из поголовья — животные должны быть уничтожены для недопущения дальнейшего распространения болезни.
Ранее стало известно, что жителей Ростовской области планируют штрафовать за неубранные фекалии животных.