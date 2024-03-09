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Новый очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ростовской области

Новый очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ростовской области

9 марта 2024, 11:23
Фото: 1MI
Новый очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ростовской области
В Ростовской области на территории Азовского района вспыхнул четвертый за месяц очаг чумы свиней, сведения об этом появились на портале правовой информации.

В четверг, 7 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел карантин из-за вспышки африканской чумы свиней. Новый очаг заболевания обнаружили на территории Азовского района в районе Задонского сельского поселения, жертвами чумы стали домашние свиньи, трупы которых нашли в одном из местных хозяйств.

Теперь в поселении установили карантин, чтобы не допустить распространения болезни и ликвидировать очаг АЧС. Теперь жителям Ростовской области запрещено заготавливать мясо кабанов, изготавливать из них чучела, а также охотиться на них.

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Обращаем внимание, что с 15 февраля — это уже четвертый подобный очаг АЧС, последний раз карантин из-за чумы ввели в Семикаракорском районе. С чем связан подобный прирост заболеваемости пока неизвестно, но в других районах на сегодняшний день карантин так и не сняли.

Обращаем внимание, что в период действия ограничений дончанам запрещено лечить животных, подверженных АЧС, если заболел кто-то из поголовья — животные должны быть уничтожены для недопущения дальнейшего распространения болезни.

Ранее стало известно, что жителей Ростовской области планируют штрафовать за неубранные фекалии животных.

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