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Published Сегодня, 03:04

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Updated Сегодня, 05:31

Обломки сбитого БПЛА нашли на улице в Таганроге

Обломки сбитого БПЛА нашли на улице в Таганроге

9 марта 2024, 03:04
Фото: MIL.ru
Обломки сбитого БПЛА нашли на улице в Таганроге
Жители Таганрога показали обломки сбитого российской системой ПВО украинского беспилотника, которые упали на улице города, кадры появились в Сети.

Напомним, в ночь на 9 марта Таганрог подвергся массовой атаке беспилотников, десятки дронов были сбиты российской системой ПВО. Как сообщил губернатор Василий Голубев, в результате атаки никто не пострадал, однако ранения получил один сотрудник МЧС, который помогал устранять последствия на земле. О разрушениях информации пока не поступало.

Тем временем жители города стали публиковать фото и видео происшествия. Так, в одном из тг-каналов появились снимки обломков, упавших на улице города.

Ранее власти Ростовской области дали инструкцию для жителей региона о том, как действовать при атаке беспилотников на жилые дома.

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