Обломки сбитого БПЛА нашли на улице в Таганроге

Напомним, в ночь на 9 марта Таганрог подвергся массовой атаке беспилотников, десятки дронов были сбиты российской системой ПВО. Как сообщил губернатор Василий Голубев, в результате атаки никто не пострадал, однако ранения получил один сотрудник МЧС, который помогал устранять последствия на земле. О разрушениях информации пока не поступало.