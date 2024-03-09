Обломки сбитого БПЛА нашли на улице в Таганроге

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Напомним, в ночь на 9 марта Таганрог подвергся массовой атаке беспилотников, десятки дронов были сбиты российской системой ПВО. Как сообщил губернатор Василий Голубев, в результате атаки никто не пострадал, однако ранения получил один сотрудник МЧС, который помогал устранять последствия на земле. О разрушениях информации пока не поступало.
Тем временем жители города стали публиковать фото и видео происшествия. Так, в одном из тг-каналов появились снимки обломков, упавших на улице города.
Ранее власти Ростовской области дали инструкцию для жителей региона о том, как действовать при атаке беспилотников на жилые дома.