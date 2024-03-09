Общежитие за 25 млн рублей пытаются продать в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Площадь здания составляет 393 квадратных метра, оно расположено на участке восемь соток. Находится объект на улице Провинциальной.
«Возможно переоборудовать под различные требования. Действующие контракты с крупными фирмами, все документы могу предоставить при встрече», — написал владелец.
Добавим, что речь идет о двухэтажном кирпичном здании.
По словам продавца, рядом идет строительство крупной трассы. Это объявление на данный момент набрало более 1,3 тысячи просмотров.
Ранее появилась информация, что под Ростовом срочно продают пруд для разведения рыбы и платной рыбалки. Материал на эту тему читайте по ссылке.