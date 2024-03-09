Перед атакой БПЛА на Таганрог МИД Германии попросил граждан не посещать Ростов

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Напомним, что Ростовская область в ночь на 9 марта подверглась атаке ВСУ. Средства ПВО Минобороны РФ сбили 41 беспилотный летательный аппарат над Таганрогом и Морозовском. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано. Правоохранительные органы работают на месте падения обломков.
Накануне атаки, 6 марта, на сайте МИДа ФРГ появилось сообщение о том, что гражданам Германии рекомендуется избегать посещения нескольких городов России, включая Ростов-на-Дону, Белгород, Курск, Брянск, Воронеж и Краснодар. Причиной такого призыва стала ситуация с безопасностью.
Согласно сообщению, южные территории России в последние месяцы неоднократно подвергались нападениям беспилотников. МИД отметил, что существует риск повторения подобной ситуации.
В предупреждении также указано, что следует внимательно следить за информацией об обстановке безопасности, которая может измениться в кратчайшие сроки. Рекомендуется пересмотреть свои планы поездок и, при необходимости, отложить незначительные.
Кроме того, граждан просят всегда иметь при себе документы.