Почти 1,5 часа взрывов: как Таганрог пережил самую массовую атаку дронов с начала СВО

«А тут прям грохот, взрывы, спрашивают, где сирены. Спать надо, а кому надо, тот нас защитит. От вашей паники ничего хорошего не будет», — заявили в социальных сетях. Некоторые интересовались, почему не сработали сирены. Другие отвечали, что необходимости в этом не было.