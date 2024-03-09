Почти 1,5 часа взрывов: как Таганрог пережил самую массовую атаку дронов с начала СВО

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
До произошедших событий МИД ФРГ просило граждан не ездить в Ростов-на-Дону и в несколько российских городов в других регионах. Причиной называли то, что за последние месяцы южные территории несколько раз были атакованы беспилотниками. В МИД уточнили, что нельзя исключать риска повторения ситуации.
В ночь на субботу, 9 марта, губернатор Василий Голубев написал в Telegram, что военным силами и средствами ПВО удалось отразить массовую атаку беспилотников по Таганрогу.
Через час, около 04.30 мск, он добавил, что произошла еще одна атака, а на подлете к Морозовску уничтожили несколько беспилотных летательных объектов. Никто не погиб, но пострадал сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий. Его госпитализировали, угрозы для жизни нет.
В Минобороны заявили, что в Ростовской области удалось предотвратить попытку киевского режима осуществить теракт. Речь идет о 41 беспилотнике, которые были сбиты системой ПВО. Кроме того, дроны удалось ликвидировать и в других регионах, включая Волгоградскую, Белгородскую и Курскую область.
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев попросил местных жителей не писать лишней информации в Интернете после случившегося, не оставлять комментарии в социальных сетях и не распространять фотографии, видео и информацию об адресах или объектах. А при обнаружении обломков БПЛА сообщать в полицию.
Глава региона рассказал, что повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано. А правоохранительные органы работают на месте падения обломков.
Люди оказались сильно напуганы, они сообщали, что взрывы продолжались около полутора часа. Многие видели и сами беспилотники, которые, по словам таганрожецев, пролетали буквально над головами. На опубликованных видео различимы вспышки от работы ПВО по дронам.
Многие горожане пытались утихомирить паникующих граждан.
«А тут прям грохот, взрывы, спрашивают, где сирены. Спать надо, а кому надо, тот нас защитит. От вашей паники ничего хорошего не будет», — заявили в социальных сетях. Некоторые интересовались, почему не сработали сирены. Другие отвечали, что необходимости в этом не было.
В одном из тг-каналов появились снимки обломков, которые якобы нашли на улице города. Но официального подтверждения этого нет.
«Московский комсомолец» пишет, что атаковали Таганрог со стороны Азовского моря. По информации издания, целью могли стать авиазавод и порт. Но официального подтверждения этой информации не поступало.
Издание со ссылкой на военного эксперта Алексея Суконкина пишет, что противник «при помощи стран НАТО добился создания такой группировки сил ударных беспилотных летательных аппаратов». Кроме того, СМИ сообщает, что атаке предшествовала разведка НАТО в районе Черного моря. Ссылаясь на данные телеграм-каналов издание пишет, что незадолго до происшествия в воздухе одновременно были замечены британский разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint, американский Boeing P-8A Poseidon, итальянский Gulfstream G550, американский дрон Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk и британский заправщик Airbus KC2 Voyager.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман не исключил повторения атаки ВСУ по городам Ростовской области в дальнейшем. «К сожалению, в следующий раз террористы могут задействовать еще больше дронов. Эти самые дроны поставлять им [прим.ред. ВСУ] будут еще долго. Поэтому единственный выход — это полная ликвидация террористической организации „Украина“ и взятие под контроль всех земель, оккупированных ею в данный момент», — резюмирует Анатолий Вассерман.