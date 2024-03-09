rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:43

Published Сегодня, 02:43

Modified Сегодня, 02:45

Updated Сегодня, 02:45

После атаки на Таганрог ВСУ пытались ударить дронами по Морозовску

После атаки на Таганрог ВСУ пытались ударить дронами по Морозовску

9 марта 2024, 02:43
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников над Морозовском, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал об отраженной массовой атаке беспилотников в Таганроге. После этого произошла еще одна и несколько дронов сбили при подлете к Морозовску.

Во время устранения последствий ранения получил сотрудник МЧС. Ему потребовалась госпитализации, угроз для жизни нет.

«С двух ночи слышим взрывы»: ростовчане высказались о массовой атаке беспилотников
Узнать подробнее

Губернатор рассказал, что никто не погиб.

«Это ужасно страшно было», — написали пользователи в соцсетях. Другие жители заявили, что паниковать не стоит.

«Какие действия населения в таких ситуациях? Очень страшно. Теряешься. Мысли об убежище, о котором и не знаешь», — говорится в комментариях.

Также пользователи сообщили, что слышали звуки взрывов.

Читайте также:
«С двух ночи слышим взрывы»: ростовчане высказались о массовой атаке беспилотниковВзрывы длились больше часа: появились кадры ночной атаки беспилотников по ТаганрогуМИД ФРГ попросило граждан не ездить в Ростов-на-Дону из-за атак беспилотников
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Беспилотники#Морозовск#Атака#Дроны#Ночная атака беспилотников на Таганрог 9 марта
Подпишитесь
Взрывы длились больше часа: появились кадры ночной атаки беспилотников по Таганрогу
Сегодня, 02:09
Губернатор Голубев заявил о массовых атаках дронов на Ростовскую область
Сегодня, 01:58
Жительниц Ростовской области поздравили с 8 Марта из космоса
Вчера, 05:54
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 марта
Вчера, 05:26
Стала известна точная дата прекращения морозов в Ростовской области
Вчера, 05:05
Астроном предупредил о возмущении магнитосферы в Ростовской области 8 и 9 марта
Вчера, 04:40