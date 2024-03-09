После атаки на Таганрог ВСУ пытались ударить дронами по Морозовску

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
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Updated Сегодня, 02:45
Он рассказал об отраженной массовой атаке беспилотников в Таганроге. После этого произошла еще одна и несколько дронов сбили при подлете к Морозовску.
Во время устранения последствий ранения получил сотрудник МЧС. Ему потребовалась госпитализации, угроз для жизни нет.
Губернатор рассказал, что никто не погиб.
«Это ужасно страшно было», — написали пользователи в соцсетях. Другие жители заявили, что паниковать не стоит.
«Какие действия населения в таких ситуациях? Очень страшно. Теряешься. Мысли об убежище, о котором и не знаешь», — говорится в комментариях.
Также пользователи сообщили, что слышали звуки взрывов.