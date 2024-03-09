Ростовчанам рассказали, когда начнется долгожданное потепление

В ночь на понедельник ожидается температура в пределах от -3 до +2 градусов. В течение дня термометр покажет значения от -2 до +3 градусов, а на юге региона температура может подняться до +9 градусов. Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.