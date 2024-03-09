Ростовчанам рассказали, когда начнется долгожданное потепление

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В ночь на понедельник ожидается температура в пределах от -3 до +2 градусов. В течение дня термометр покажет значения от -2 до +3 градусов, а на юге региона температура может подняться до +9 градусов. Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.
В некоторых территориях могут быть осадки в виде снега или дождя.
В Ростове в этот день не предвидится значительных осадков. Ночью ожидается температура воздуха до +2 градусов, а днем — до +7 градусов.
К среде, 13 марта, потеплеет до +9 градусов, а в четверг температура составит +11 градусов. В этот день могут начаться дожди, которые прекратятся ближе к вечеру. Скорость ветра увеличится до 7 метров в секунду.
В пятницу будет облачная погода с температурой +11 градусов.
Ранее в донской столице после непогоды снег сошел вместе с асфальтом.