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Published Сегодня, 06:00

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Updated Сегодня, 06:02

Потепление в Ростовской области начнется с 11 марта

Ростовчанам рассказали, когда начнется долгожданное потепление

9 марта 2024, 06:00
Фото: 1MI

Потепление в Ростовской области начнется с 11 марта

С 11 марта в Ростовской области начнется потепление, но ночные морозы еще останутся, рассказали синоптики.

В ночь на понедельник ожидается температура в пределах от -3 до +2 градусов. В течение дня термометр покажет значения от -2 до +3 градусов, а на юге региона температура может подняться до +9 градусов. Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

В некоторых территориях могут быть осадки в виде снега или дождя.

В Ростове в этот день не предвидится значительных осадков. Ночью ожидается температура воздуха до +2 градусов, а днем — до +7 градусов.

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К среде, 13 марта, потеплеет до +9 градусов, а в четверг температура составит +11 градусов. В этот день могут начаться дожди, которые прекратятся ближе к вечеру. Скорость ветра увеличится до 7 метров в секунду.

В пятницу будет облачная погода с температурой +11 градусов.

Ранее в донской столице после непогоды снег сошел вместе с асфальтом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростов#Температура#Синоптики#Потепление
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