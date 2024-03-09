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Published Сегодня, 02:26

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Updated Сегодня, 02:43

«С двух ночи слышим взрывы»: ростовчане высказались о массовой атаке беспилотников

«С двух ночи слышим взрывы»: ростовчане высказались о массовой атаке беспилотников

9 марта 2024, 02:26
Фото: 1MI
«С двух ночи слышим взрывы»: ростовчане высказались о массовой атаке беспилотников
Жители Ростовской области заявили, что в течение нескольких часов слышали звуки взрывов, сообщили они в соцсетях.

Губернатор Василий Голубев сообщил, что удалось отразить две массовые атаки дронов. Ранения получил сотрудник МЧС, занимавшийся устранением последствий. Его доставили в медицинское учреждение, угрозы для жизни нет.

Пользователи в комментариях активно обсуждают произошедшее.

«Даже в 40 километрах от Таганрога в сторону Ростова слышны были взрывы», — сообщили они.

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«Мы тут с 2 ночи слышим взрывы», — пишут жители региона.

«Беспилотники очень пугают», — говорится в комментариях. Также жители поблагодарили военных за обеспечение безопасности.

Всего за короткий промежуток времени набрались десятки комментариев на эту тему.

Сколько именно удалось сбить беспилотников этой ночью над регионом, пока не раскрывается.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрывы#Губернатор Василий Голубев#Дроны#Происшествия#Ночная атака беспилотников на Таганрог 9 марта
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