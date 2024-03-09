«С двух ночи слышим взрывы»: ростовчане высказались о массовой атаке беспилотников

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:43
Updated Сегодня, 02:43
Губернатор Василий Голубев сообщил, что удалось отразить две массовые атаки дронов. Ранения получил сотрудник МЧС, занимавшийся устранением последствий. Его доставили в медицинское учреждение, угрозы для жизни нет.
Пользователи в комментариях активно обсуждают произошедшее.
«Даже в 40 километрах от Таганрога в сторону Ростова слышны были взрывы», — сообщили они.
«Мы тут с 2 ночи слышим взрывы», — пишут жители региона.
«Беспилотники очень пугают», — говорится в комментариях. Также жители поблагодарили военных за обеспечение безопасности.
Всего за короткий промежуток времени набрались десятки комментариев на эту тему.
Сколько именно удалось сбить беспилотников этой ночью над регионом, пока не раскрывается.