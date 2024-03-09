rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

«Слышала грохот и взрывы»: как жители Таганрога отреагировали на атаку беспилотников

«Слышала грохот и взрывы»: как жители Таганрога отреагировали на атаку беспилотников

9 марта 2024, 05:43
Фото: 1MI
Жители Таганрога продолжают обсуждать массовую атаку беспилотниками на город, комментарии они оставляют в соцсетях.

Ночью губернатор Василий Голубев сообщил об атаке беспилотниками Таганрога. Системе ПВО удалось успешно справиться с целями.

После этого несколько дронов сбили на подлете к Морозовску. Пострадал один человек — сотрудник МЧС, его госпитализировали.

В Минобороны сообщили, что всего уничтожили 41 дрон ВСУ. В министерстве атаку назвали попыткой киевского режима совершить теракт.

Теперь жители Таганрога в соцсетях пишут, что слышали звуки взрыва.

В Минобороны рассказали, какие беспилотники сбили над Таганрогом и Морозовском
Узнать подробнее

«А тут прям грохот, взрывы, спрашивают, где сирены. Спать надо, а кому надо, тот нас защитит. От вашей паники ничего хорошего не будет», — заявили горожане. Многие интересуются, почему не сработали сирены.

Другие ответили, что они были не нужны, так как это могло бы спровоцировать панику.

«Что с вами, почему вы такие паникеры? Вы побежите только тогда, когда начнется „эвакуация населения“. В остальных случаях — дом ваше укрытие. Не страдайте, идите спать», — пишут пользователи.

«Стало реально страшно», — сообщают горожане.

Читайте также:
Трех шпионов осудили в Ростове за слив информации о работе ПВОГубернатор сделал заявление о работе ПВО в Ростове 23 февраляСистемы ПВО сбили ракету над Ростовской областью
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Беспилотники#Атака#Происшествия
Подпишитесь
Взрывы длились больше часа: появились кадры ночной атаки беспилотников по Таганрогу
Сегодня, 02:09
Губернатор Голубев заявил о массовых атаках дронов на Ростовскую область
Сегодня, 01:58
Жительниц Ростовской области поздравили с 8 Марта из космоса
Вчера, 05:54
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 марта
Вчера, 05:26
Стала известна точная дата прекращения морозов в Ростовской области
Вчера, 05:05
Астроном предупредил о возмущении магнитосферы в Ростовской области 8 и 9 марта
Вчера, 04:40