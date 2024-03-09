«Слышала грохот и взрывы»: как жители Таганрога отреагировали на атаку беспилотников

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Ночью губернатор Василий Голубев сообщил об атаке беспилотниками Таганрога. Системе ПВО удалось успешно справиться с целями.
После этого несколько дронов сбили на подлете к Морозовску. Пострадал один человек — сотрудник МЧС, его госпитализировали.
В Минобороны сообщили, что всего уничтожили 41 дрон ВСУ. В министерстве атаку назвали попыткой киевского режима совершить теракт.
Теперь жители Таганрога в соцсетях пишут, что слышали звуки взрыва.
«А тут прям грохот, взрывы, спрашивают, где сирены. Спать надо, а кому надо, тот нас защитит. От вашей паники ничего хорошего не будет», — заявили горожане. Многие интересуются, почему не сработали сирены.
Другие ответили, что они были не нужны, так как это могло бы спровоцировать панику.
«Что с вами, почему вы такие паникеры? Вы побежите только тогда, когда начнется „эвакуация населения“. В остальных случаях — дом ваше укрытие. Не страдайте, идите спать», — пишут пользователи.
«Стало реально страшно», — сообщают горожане.