Сотрудник МЧС пострадал при массовой атаке дронов в Ростовской области

Posted Сегодня, 02:09
Published Сегодня, 02:09
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Updated Сегодня, 03:13
Ночью он сообщил об одной атаке, которую отразили системы ПВО, после чего произошла вторая. Тогда на подлете к Морозовску уничтожили несколько дронов.
Ранения получил представитель МЧС, которого задействовали в устранении последствий на земле. Его отвезли в больницу, угрозы для жизни отсутствуют.
Отмечается, что во время атак никто не погиб. Пользователи в комментариях выразили слова благодарности российским военным, которые занимаются обеспечением безопасности.
До этого стали известны подробности о другом сбитом беспилотнике в донском регионе. С материалом RostovGazeta на эту тему можно ознакомиться по ссылке.