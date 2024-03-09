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Сотрудник МЧС пострадал при массовой атаке дронов в Ростовской области

Сотрудник МЧС пострадал при массовой атаке дронов в Ростовской области

9 марта 2024, 02:09
Фото: 1MI
В Ростовской области произошли две массовые атаки дронов, из-за которых пострадал один человек, рассказал губернатор Василий Голубев.

Ночью он сообщил об одной атаке, которую отразили системы ПВО, после чего произошла вторая. Тогда на подлете к Морозовску уничтожили несколько дронов.

Ранения получил представитель МЧС, которого задействовали в устранении последствий на земле. Его отвезли в больницу, угрозы для жизни отсутствуют.

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Отмечается, что во время атак никто не погиб. Пользователи в комментариях выразили слова благодарности российским военным, которые занимаются обеспечением безопасности.

До этого стали известны подробности о другом сбитом беспилотнике в донском регионе. С материалом RostovGazeta на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МЧС#Системы ПВО#Атака дронов#Губернатор Василий Голубев#Происшествия#Ночная атака беспилотников на Таганрог 9 марта
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