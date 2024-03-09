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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Торговый центр «Мегамаг» экстренно эвакуировали в Ростове 9 марта. Что там произошло?

Торговый центр «Мегамаг» экстренно эвакуировали в Ростове 9 марта. Что там произошло?

9 марта 2024, 09:17
Фото: rostovgazeta.ru
Торговый центр «Мегамаг» экстренно эвакуировали в Ростове 9 марта. Что там произошло?

Торговый центр «Мегамаг» экстренно эвакуировали в Ростове 9 марта

Торгово-развлекательный центр «Мегамаг» на Пойменной в Ростове эвакуировали утром 9 марта, сообщили пользоватеи социальных сетей, а позднее подтвердили в полиции.

Посетителей и сотрудников торгового центра вывели наружу. Очевидцы сообщают, что перед этим сработала пожарная тревога. Позднее в ГУ МВД Россиипо Ростовской области подтвердили — эвакуация проводилась.

«В полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности в одном из торговых центров города Ростова-на-Дону. Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было», — сказано в сообщении.

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Напомним, ранее Таганрог и Морозовск подверглись ночной атаке беспилотников со стороны ВСУ. Подробнее о том, что случилось в регионе ночью, и как приморский город пережил полуторачасовую атаку, в материале RostovGazeta.

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