Торговый центр «Мегамаг» экстренно эвакуировали в Ростове 9 марта. Что там произошло?

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Посетителей и сотрудников торгового центра вывели наружу. Очевидцы сообщают, что перед этим сработала пожарная тревога. Позднее в ГУ МВД Россиипо Ростовской области подтвердили — эвакуация проводилась.
«В полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности в одном из торговых центров города Ростова-на-Дону. Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было», — сказано в сообщении.
Напомним, ранее Таганрог и Морозовск подверглись ночной атаке беспилотников со стороны ВСУ. Подробнее о том, что случилось в регионе ночью, и как приморский город пережил полуторачасовую атаку, в материале RostovGazeta.