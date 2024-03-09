Тревожность как образ жизни: с какими проблемами дончане часто обращаются к психологу

Кроме того, по словам специалистов, часто клиенты приходят к ним с запросом, что они не знают, кем быть и как зарабатывать. Причина этого не только нехватка профессиональных компетенций и квалификации, но также нестабильная экономика, высокая инфляция и развитие технологий, вызывающее у людей страх, что их могут заменить нейросети.