Тревожность как образ жизни: с какими проблемами дончане часто обращаются к психологу

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
По данным издания, за последние несколько лет в России существенно увеличилось количество граждан, обращающихся за помощью психологов. По оценкам специалистов, количество пациентов выросло почти в пять раз, и если раньше россияне чаще обращались за помощью из-за проблем в семье или отношениях, то теперь тройку лидеров возглавили совсем другие жалобы.
По словам дипломированных психологов, с начала пандемии все больше клиентов приходят к ним с жалобами на продолжительный стресс, они боятся будущего, страдают от панических атак и не могу избавиться от страха потерять источник дохода.
«Практически 70% обратившихся пациентов приходят с тревожными расстройствами, и иногда они доведены уже до навязчивых состояний. Часто проявляются в соматизированном виде — то есть тревожные состояния часто являются первопричиной вегетативных расстройств сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем — всё это в разы увеличилось за последние годы», — рассказал «Новым известиям» врач-психотерапевт Сергей Белорусов.
По словам психолога Артема Трифонова, человеческая психика просто не приспособлена к тому, чтобы постоянно находиться под действием шока, переживаний и стресса. Все это приводит к тому, что современные россияне теряют энергию, впадают в отчаяние или панику или страдают от вспышек агрессии, апатии или уныния.
Нейропсихолог Елена Миронова рассказала, что в настоящий момент самая популярная проблема, с которой приходят клиенты, это тревожность, вызванная кризисом и постоянными потрясениями последних лет. Россиянам просто не удается адаптироваться к окружающей обстановке, ситуация настолько обострилась, что диагноз депрессия ставят даже детям 11-16 лет.
Кроме того, по словам специалистов, часто клиенты приходят к ним с запросом, что они не знают, кем быть и как зарабатывать. Причина этого не только нехватка профессиональных компетенций и квалификации, но также нестабильная экономика, высокая инфляция и развитие технологий, вызывающее у людей страх, что их могут заменить нейросети.
«Для многих начинать жить по-новому — настолько страшно, что они могут даже впадать в оцепенение. На одновременные перестройку и преодоление „внутреннего анабиоза“ требуются двойные ресурсы», — заявила клинический и кризисный психолог Ксения Гебо.
Вместе с этим значительная часть людей обращается к психологам из-за проблем в семье, попыток сохранить отношения со своим партнером, а также из-за проблем с самооценкой, трудностей адаптации после эмиграции и гибели близких.
Ранее психолог рассказал, какие подарки не нужно дарить женщинам на 8 Марта.