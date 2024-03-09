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Published Сегодня, 13:00

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Около 70% дончан обращаются к психологам из-за тревоги и потери смысла жизни

Тревожность как образ жизни: с какими проблемами дончане часто обращаются к психологу

9 марта 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney
Около 70% дончан обращаются к психологам из-за тревоги и потери смысла жизни

Около 70% дончан обращаются к психологам из-за тревоги и потери смысла жизни

В Ростовской области и других регионах 70% пациентов психологов обращаются за помощью из-за тревожного расстройства, депрессии и потери смысла жизни, данными о ментальном здоровье россиян поделился портал «Новые известия».

По данным издания, за последние несколько лет в России существенно увеличилось количество граждан, обращающихся за помощью психологов. По оценкам специалистов, количество пациентов выросло почти в пять раз, и если раньше россияне чаще обращались за помощью из-за проблем в семье или отношениях, то теперь тройку лидеров возглавили совсем другие жалобы.

По словам дипломированных психологов, с начала пандемии все больше клиентов приходят к ним с жалобами на продолжительный стресс, они боятся будущего, страдают от панических атак и не могу избавиться от страха потерять источник дохода.

«Практически 70% обратившихся пациентов приходят с тревожными расстройствами, и иногда они доведены уже до навязчивых состояний. Часто проявляются в соматизированном виде — то есть тревожные состояния часто являются первопричиной вегетативных расстройств сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем — всё это в разы увеличилось за последние годы», — рассказал «Новым известиям» врач-психотерапевт Сергей Белорусов.

По словам психолога Артема Трифонова, человеческая психика просто не приспособлена к тому, чтобы постоянно находиться под действием шока, переживаний и стресса. Все это приводит к тому, что современные россияне теряют энергию, впадают в отчаяние или панику или страдают от вспышек агрессии, апатии или уныния.

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Нейропсихолог Елена Миронова рассказала, что в настоящий момент самая популярная проблема, с которой приходят клиенты, это тревожность, вызванная кризисом и постоянными потрясениями последних лет. Россиянам просто не удается адаптироваться к окружающей обстановке, ситуация настолько обострилась, что диагноз депрессия ставят даже детям 11-16 лет.

Кроме того, по словам специалистов, часто клиенты приходят к ним с запросом, что они не знают, кем быть и как зарабатывать. Причина этого не только нехватка профессиональных компетенций и квалификации, но также нестабильная экономика, высокая инфляция и развитие технологий, вызывающее у людей страх, что их могут заменить нейросети.

«Для многих начинать жить по-новому — настолько страшно, что они могут даже впадать в оцепенение. На одновременные перестройку и преодоление „внутреннего анабиоза“ требуются двойные ресурсы», — заявила клинический и кризисный психолог Ксения Гебо.

Вместе с этим значительная часть людей обращается к психологам из-за проблем в семье, попыток сохранить отношения со своим партнером, а также из-за проблем с самооценкой, трудностей адаптации после эмиграции и гибели близких.

Ранее психолог рассказал, какие подарки не нужно дарить женщинам на 8 Марта.

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