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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Ученые рассказали о влиянии вспышек на Солнце на жителей Ростовской области

Ученые рассказали о влиянии вспышек на Солнце на жителей Ростовской области

9 марта 2024, 12:12
Фото: Изображение Midjourney
Ученые рассказали о влиянии вспышек на Солнце на жителей Ростовской области

Мощная магнитная буря обрушилась на Ростовскую область 9 марта

В Ростовской области зафиксировали мощную магнитную бурю, о причинах явления и его влиянии на здоровье дончан сообщил портал «Новые известия».

В пятницу, 8 марта, издание со ссылкой на данные центра «Фобос» объявили, что на правом краю солнечного диска в начале марта образовалась активная область. В течение нескольких дней пятно на Солнце разрасталось, создавая риски возникновения вспышек и солнечных бурь.

Сотрудники Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ добавили, что уже сейчас в области начали регистрировать заметные солнечные вспышки класса M и слабые вспышки класса С. В ближайшие дни существует вероятность формирования сильных вспышек класса X, но это может произойти только в течение следующей рабочей недели.

Активная область с номером 3599 образовалась на правом краю солнечного диска 2 мартаАктивная область с номером 3599 образовалась на правом краю солнечного диска 2 марта
Активная область с номером 3599 образовалась на правом краю солнечного диска 2 марта
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Это повлияло и на Ростовскую область. Утром субботы, 9 марта, в регионе зафиксировали мощную магнитную бурю, вызванную вспышкой на Солнце. Сила магнитных возмущений достигла четырех баллов, магнитная буря продержалась в Ростовской области с полуночи до 12.00 мск.

Мощные магнитные бури обрушатся на жителей Ростовской области в марте
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Чтобы избежать негативного воздействия магнитной бури на организм, дончанам советуют соблюдать режим сна и бодрствования, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе, а также отказаться от употребления жирной пищи, алкоголя и табака, кроме того, желательно снизить как физическую, так и умственную активность.

Ранее дончан предупредили о мощных магнитных бурях в марте.

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