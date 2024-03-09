Ученые рассказали о влиянии вспышек на Солнце на жителей Ростовской области

Чтобы избежать негативного воздействия магнитной бури на организм, дончанам советуют соблюдать режим сна и бодрствования, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе, а также отказаться от употребления жирной пищи, алкоголя и табака, кроме того, желательно снизить как физическую, так и умственную активность.