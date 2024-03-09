Ученые рассказали о влиянии вспышек на Солнце на жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В пятницу, 8 марта, издание со ссылкой на данные центра «Фобос» объявили, что на правом краю солнечного диска в начале марта образовалась активная область. В течение нескольких дней пятно на Солнце разрасталось, создавая риски возникновения вспышек и солнечных бурь.
Сотрудники Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ добавили, что уже сейчас в области начали регистрировать заметные солнечные вспышки класса M и слабые вспышки класса С. В ближайшие дни существует вероятность формирования сильных вспышек класса X, но это может произойти только в течение следующей рабочей недели.
Это повлияло и на Ростовскую область. Утром субботы, 9 марта, в регионе зафиксировали мощную магнитную бурю, вызванную вспышкой на Солнце. Сила магнитных возмущений достигла четырех баллов, магнитная буря продержалась в Ростовской области с полуночи до 12.00 мск.
Чтобы избежать негативного воздействия магнитной бури на организм, дончанам советуют соблюдать режим сна и бодрствования, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе, а также отказаться от употребления жирной пищи, алкоголя и табака, кроме того, желательно снизить как физическую, так и умственную активность.
Ранее дончан предупредили о мощных магнитных бурях в марте.