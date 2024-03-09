rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Ученый Тихонов прогнозирует нашествие пауков в Ростовской области в 2024 году

Ученый Тихонов прогнозирует нашествие пауков в Ростовской области в 2024 году

9 марта 2024, 14:32
Фото: commons.wikimedia.org
Ученый Тихонов прогнозирует нашествие пауков в Ростовской области в 2024 году

Нашествие каракуртов на Ростовскую область предсказывают в 2024 году

В Ростовской области летом предсказывают нашествие ядовитых пауков-каракуртов, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на кандидата биологических наук, доцента кафедры зоологии одного из донских вузов Алексея Тихонова рассказал, что в 2024 году дончанам следует ожидать увеличения числа каракуртов в Ростовской области.

По словам специалиста, теплый конец зимы привел к тому, что в Ростовской области жители все чаще замечают змей, в том числе гадюк. Алексей Тихонов рассказал, что ранний выход из спячки пресмыкающихся является не более чем ошибкой, вызванной изменчивой погодой. Хоть животные и проснулись, они быстро вернутся в спячку, что проснуться в апреле.

Биолог уточнил, что хотя большинство змей Ростовской области абсолютно безобидны, однако есть гадюки, которые могут вести себя агрессивно из-за раннего пробуждения и непрогретой почвы. Отличить опасных змей можно по зигзагу на спине и небольшому размеру, длина гадюк редко превышает 60 сантиметров, а ее хвост достаточно короткий и сужается к кончику.

Каракурт укусил мальчика на Кубани: биолог рассказал об опасности черной вдовы
Узнать подробнее

Кроме того, Алексей Тихонов заметил, что последние несколько лет дончане часто жалуются на ядовитых пауков каракуртов. По мнению биолога, летом 2024 года жителям Ростовской области вновь придется столкнуться с пауками.

Прошлогодние погодные условия и достаточное количество пищи может привести к тому, что в этом году каракуртов станет еще больше.

«Пауки вылупляются из коконов весной, когда теплеет, примерно в апреле. Но их в это время обычно не видят, потому что они мелкие», — рассказал Алексей Тихонов, добавив, что период взросления опасных пауков приходится на июль, но чаще всего они попадаются на глаза зимой, когда ищут место для кокона. В это время пауки способны укусить неосторожного наблюдателя.

Напомним, прошлой осенью ростовчанин попал в реанимацию после укуса каракурта.

Читайте также:
Зоолог рассказал, когда ядовитые змеи и пауки могут напасть на ростовчанВ Ростовской области более 30 человек пострадали от укусов ядовитых змей и пауковУченый заявил об опасных медузах в Ростовской области
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Животные#Прогноз#Последние новости Ростова на сегодня#18+#Нашествие насекомых в Ростовской области#2024 год#Тихонов#Змеи#Ученый#Ядовитые пауки#Каракурт#Паук-каракурт#Укус#Насекомые#Агрессивное поведение#Пауки#Происшествия
Подпишитесь
ВСУ использовали иностранную разведку для подготовки атаки дронами по Таганрогу
Сегодня, 10:15
Беспилотники, атаковавшие Таганрог, могли прилететь со стороны Азовского моря
Сегодня, 09:25
Почти 1,5 часа взрывов: как Таганрог пережил самую массовую атаку дронов с начала СВО
Сегодня, 08:50
Вассерман не исключил новые попытки массовой атаки ВСУ на Ростовскую область
Сегодня, 08:46
Военный эксперт Суконкин назвал главную цель атаки беспилотников в Таганроге
Сегодня, 07:57
В Минобороны рассказали, какие беспилотники сбили над Таганрогом и Морозовском
Сегодня, 05:08