Ученый Тихонов прогнозирует нашествие пауков в Ростовской области в 2024 году

«Пауки вылупляются из коконов весной, когда теплеет, примерно в апреле. Но их в это время обычно не видят, потому что они мелкие», — рассказал Алексей Тихонов, добавив, что период взросления опасных пауков приходится на июль, но чаще всего они попадаются на глаза зимой, когда ищут место для кокона. В это время пауки способны укусить неосторожного наблюдателя.