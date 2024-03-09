Ученый Тихонов прогнозирует нашествие пауков в Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на кандидата биологических наук, доцента кафедры зоологии одного из донских вузов Алексея Тихонова рассказал, что в 2024 году дончанам следует ожидать увеличения числа каракуртов в Ростовской области.
По словам специалиста, теплый конец зимы привел к тому, что в Ростовской области жители все чаще замечают змей, в том числе гадюк. Алексей Тихонов рассказал, что ранний выход из спячки пресмыкающихся является не более чем ошибкой, вызванной изменчивой погодой. Хоть животные и проснулись, они быстро вернутся в спячку, что проснуться в апреле.
Биолог уточнил, что хотя большинство змей Ростовской области абсолютно безобидны, однако есть гадюки, которые могут вести себя агрессивно из-за раннего пробуждения и непрогретой почвы. Отличить опасных змей можно по зигзагу на спине и небольшому размеру, длина гадюк редко превышает 60 сантиметров, а ее хвост достаточно короткий и сужается к кончику.
Кроме того, Алексей Тихонов заметил, что последние несколько лет дончане часто жалуются на ядовитых пауков каракуртов. По мнению биолога, летом 2024 года жителям Ростовской области вновь придется столкнуться с пауками.
Прошлогодние погодные условия и достаточное количество пищи может привести к тому, что в этом году каракуртов станет еще больше.
«Пауки вылупляются из коконов весной, когда теплеет, примерно в апреле. Но их в это время обычно не видят, потому что они мелкие», — рассказал Алексей Тихонов, добавив, что период взросления опасных пауков приходится на июль, но чаще всего они попадаются на глаза зимой, когда ищут место для кокона. В это время пауки способны укусить неосторожного наблюдателя.
Напомним, прошлой осенью ростовчанин попал в реанимацию после укуса каракурта.