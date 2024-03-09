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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

В Минобороны прокомментировали ночную атаку беспилотников по Ростовской области

В Минобороны прокомментировали ночную атаку беспилотников по Ростовской области

9 марта 2024, 04:35
Фото: Минобороны РФ
В Минобороны прокомментировали ночную атаку беспилотников по Ростовской области
В министерстве обороны РФ официально прокомментировали массовую атаку беспилотников по территории Ростовской области, десятки БПЛА были сбиты над Таганрогом и Морозовском.

Напомним, около 03.30 мск губернатор региона Василий Голубев сообщил о массовой атаке беспилотников на Таганрог. Спустя час глава региона написал о сбитых БПЛА на подлете к Морозовску.

Позднее Миниобороны РФ также прокомментировало произошедшее, уточнив, что ночью военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. При этом 41 беспилотник был сбит над Ростовской областью.

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Кроме Таганрога и Морозовска ночной атаке ВСУ подверглись Курская, Волгоградская и Белгородская области.

Ранее глава администрации Таганрога Андрей Фатеев призвал жителей города воздержаться от комментариев в соцсетях.

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