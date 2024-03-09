В Минобороны прокомментировали ночную атаку беспилотников по Ростовской области

Позднее Миниобороны РФ также прокомментировало произошедшее, уточнив, что ночью военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. При этом 41 беспилотник был сбит над Ростовской областью.