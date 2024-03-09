В Минобороны прокомментировали ночную атаку беспилотников по Ростовской области

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Напомним, около 03.30 мск губернатор региона Василий Голубев сообщил о массовой атаке беспилотников на Таганрог. Спустя час глава региона написал о сбитых БПЛА на подлете к Морозовску.
Позднее Миниобороны РФ также прокомментировало произошедшее, уточнив, что ночью военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. При этом 41 беспилотник был сбит над Ростовской областью.
Кроме Таганрога и Морозовска ночной атаке ВСУ подверглись Курская, Волгоградская и Белгородская области.
Ранее глава администрации Таганрога Андрей Фатеев призвал жителей города воздержаться от комментариев в соцсетях.