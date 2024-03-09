В Минобороны рассказали, какие беспилотники сбили над Таганрогом и Морозовском

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В Минобороны РФ проинформировали о пресечении попытки ВСУ совершить террористическую атаку на территории Ростовской области и другим регионам России. Для своих целей киевский режим задействовал 47 БПЛА самолетного типа.
При этом над территорией Ростовской области силы ПВО ВС РФ перехватили 41 летающий объект, над Белгородской областью — один БПЛА, над Курской — два, над Волгоградской — три.
Около 03.30 мск губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в своем тг-канале о массовой атаке БПЛА на Таганрог. По его словам, погибших не было. Пострадал один сотрудник МЧС, который был госпитализирован. Спустя один час губернатор добавил, что массовая атака дронов была совершена на Морозовск. Объекты были уничтожены на подлете к городу.