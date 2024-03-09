В Минобороны рассказали, какие беспилотники сбили над Таганрогом и Морозовском

Около 03.30 мск губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в своем тг-канале о массовой атаке БПЛА на Таганрог. По его словам, погибших не было. Пострадал один сотрудник МЧС, который был госпитализирован. Спустя один час губернатор добавил, что массовая атака дронов была совершена на Морозовск. Объекты были уничтожены на подлете к городу.