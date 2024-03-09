В Ростове возникли пробки из-за сошедшего с рельсов поезда. Показываем на карте

В субботу, 9 марта, автомобилисты Ростова-на-Дону объявили, что в Первомайском районе образовались крупные заторы. Пробки возникли из-за сошедшего с рельсов на перекрестке улиц Вятской и Орской поезда. Сейчас движение по Орской парализовано от остановки Аквадар до перекрестка с Вятской, а протяженность затора на Вятской составляет 2,4 километра.