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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

В Первомайском районе Ростова возникли пробки из-за сошедшего с рельсов поезда

В Ростове возникли пробки из-за сошедшего с рельсов поезда. Показываем на карте

9 марта 2024, 10:40
Фото: 1MI
В Первомайском районе Ростова возникли пробки из-за сошедшего с рельсов поезда

Поезд сошел с рельсов в Ростове 9 марта

В Первомайском районе Ростова поезд сошел с рельсов, о ДТП сообщил сервис «Яндекс Карты».

В субботу, 9 марта, автомобилисты Ростова-на-Дону объявили, что в Первомайском районе образовались крупные заторы. Пробки возникли из-за сошедшего с рельсов на перекрестке улиц Вятской и Орской поезда. Сейчас движение по Орской парализовано от остановки Аквадар до перекрестка с Вятской, а протяженность затора на Вятской составляет 2,4 километра.

«У поезда соскочило колесо с рельсы, говорят надолго, можете разворачиваться», — предупредили автомобилисты, находящиеся на месте ДТП. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Фото: Яндекс Карты

В это же время Telegram-канал «Это Ростов» поделился видео очевидцев, сообщив, что движение в районе железной дороги перекрыто. Ведутся работы по ликвидации последствий ДТП, по словам очевидцев, автомобилисты, застрявшие в пробке, пытаются выехать по тротуару.

Видео: Видео: Telegram-канал «Это Ростов» / 1MI

Пешеходов призывают быть осторожными, а водителей просят учитывать дорожную ситуацию на перекрестке Орской с Вятской и по возможности выбирать альтернативные объезды.

«Носятся эти поезда, обгоняют…», «Никогда такого не было, и вот опять», — прокомментировали увиденное ростовчане.

Напомним, ранее в Ростове с рельсов сошел поезд на улице Профсоюзной.

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