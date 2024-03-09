В Ростове возникли пробки из-за сошедшего с рельсов поезда. Показываем на карте

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В субботу, 9 марта, автомобилисты Ростова-на-Дону объявили, что в Первомайском районе образовались крупные заторы. Пробки возникли из-за сошедшего с рельсов на перекрестке улиц Вятской и Орской поезда. Сейчас движение по Орской парализовано от остановки Аквадар до перекрестка с Вятской, а протяженность затора на Вятской составляет 2,4 километра.
«У поезда соскочило колесо с рельсы, говорят надолго, можете разворачиваться», — предупредили автомобилисты, находящиеся на месте ДТП. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.
В это же время Telegram-канал «Это Ростов» поделился видео очевидцев, сообщив, что движение в районе железной дороги перекрыто. Ведутся работы по ликвидации последствий ДТП, по словам очевидцев, автомобилисты, застрявшие в пробке, пытаются выехать по тротуару.
Пешеходов призывают быть осторожными, а водителей просят учитывать дорожную ситуацию на перекрестке Орской с Вятской и по возможности выбирать альтернативные объезды.
«Носятся эти поезда, обгоняют…», «Никогда такого не было, и вот опять», — прокомментировали увиденное ростовчане.
Напомним, ранее в Ростове с рельсов сошел поезд на улице Профсоюзной.