В Ростове разрушается заброшенное здание ВТУЗа

Портал Donday со ссылкой на очевидцев рассказал, что на улице Студенской, 4 разрушается заброшенный корпус одного из донских университетов. Речь идет о здании ВТУЗа на улице Студенческой, 4, где раньше обучали специалистов ростовского завода по производству сельскохозяйственной техники.