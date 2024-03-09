В Ростове разрушается заброшенное здание ВТУЗа

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Портал Donday со ссылкой на очевидцев рассказал, что на улице Студенской, 4 разрушается заброшенный корпус одного из донских университетов. Речь идет о здании ВТУЗа на улице Студенческой, 4, где раньше обучали специалистов ростовского завода по производству сельскохозяйственной техники.
По словам ростовчан, сейчас состояние здания оставляет желать лучшего, трехэтажное здание разваливается на глазах, с фасада падают куски бетона и штукатурки.
Местные жители говорят, что здание закрыли брезентом, однако он не способен защитить прохожих от падения фрагментов здания. По словам издания, ростовчане неоднократно требовали закрыть «заброшку» и ограничить к нему доступ, однако ситуация не изменилась.
RostovGazeta удалось выяснить, что, по данным администрации Первомайского района, собственник здания законсервировал его в конце мая 2023 года. Сейчас попасть на территорию Студенческой, 4 невозможно.
Однако все еще неизвестно, планируется ли ремонтировать заброшенное здание, представляющее угрозу для случайных прохожих.
Ранее урбанист рассказал, почему в Ростове разрушаются старинные здания.