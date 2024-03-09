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Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 17:46

Updated Сегодня, 17:46

В Ростове разрушается заброшенное здание ВТУЗа

В Ростове разрушается заброшенное здание ВТУЗа

9 марта 2024, 17:44
Фото: Яндекс Карты
В Ростове разрушается заброшенное здание ВТУЗа
В Ростове очевидцы заявили о разрушении заброшенного здания ВТУЗ на улице Студенческой, об этом рассказали донские СМИ.

Портал Donday со ссылкой на очевидцев рассказал, что на улице Студенской, 4 разрушается заброшенный корпус одного из донских университетов. Речь идет о здании ВТУЗа на улице Студенческой, 4, где раньше обучали специалистов ростовского завода по производству сельскохозяйственной техники.

По словам ростовчан, сейчас состояние здания оставляет желать лучшего, трехэтажное здание разваливается на глазах, с фасада падают куски бетона и штукатурки.

Местные жители говорят, что здание закрыли брезентом, однако он не способен защитить прохожих от падения фрагментов здания. По словам издания, ростовчане неоднократно требовали закрыть «заброшку» и ограничить к нему доступ, однако ситуация не изменилась.

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RostovGazeta удалось выяснить, что, по данным администрации Первомайского района, собственник здания законсервировал его в конце мая 2023 года. Сейчас попасть на территорию Студенческой, 4 невозможно.

Однако все еще неизвестно, планируется ли ремонтировать заброшенное здание, представляющее угрозу для случайных прохожих.

Ранее урбанист рассказал, почему в Ростове разрушаются старинные здания.

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