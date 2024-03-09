В Таганроге борются с дронами, а в Ростове — с пробками и головной болью

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
В субботу, 9 марта, стало известно, что на Ростовскую область обрушилась мощная магнитная буря силой четыре балла, которая началась в 00.00 мск и продолжалась в течение 12 часов.
По данным портала «Новые известия», причиной вспышки стала солнечная активность, зафиксированная накануне. Центр «Фобос» рассказал, что на солнечном диске образовалось пятно, которое росло несколько дней, увеличивая вероятность возникновения вспышек на Солнце и магнитных бурь.
По словам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в зоне солнечного пятна фиксируют вспышки M и С класса, в будущем вспышки на Солнце могут стать еще сильнее, что вызовет недомогание у метеозависимых людей.
Дончан призывают больше отдыхать, вовремя ложиться спать, избегать переутомления, вредной пищи, алкоголя и табака, чтобы не допустить ухудшения самочувствия на фоне магнитной бури.
Важным происшествием дня стало ДТП в Первомайском районе Ростова, где поезд сошел с рельсов. По словам очевидцев, колесо поезда соскочило с рельс железной дороги, проложенной в створе улиц Вятской и Орской, из-за чего движение парализовало, и все водители были вынуждены стоять в километров пробках.
Согласно данным навигатора, пробки на Орской и Вятской растянулись примерно на 2,4 километра в каждом направлении. Данных о пострадавших не поступало, в течение пары часов движение было восстановлено.
Однако в комментариях ростовчане заявили, что это уже не первый раз, когда сошедший с рельсов поезд создает огромные заторы. По их словам, это явление носит регулярный характер и создает неудобства для автомобилистов.
Главной новостью дня стала масштабная атака беспилотников на Ростовскую область. ВСУ направили на территорию Дона более 40 беспилотников, конечным пунктом назначения которых стали Морозовск и Таганрог.
По словам дончан, первые взрывы стало слышно около 02.00 мск, после чего в течение 1,5 часа им приходилось вздрагивать от грохота, издаваемого работой систем ПВО. Военные успешно ликвидировали 41 БПЛА, который пытался произвести террористическую атаку по территории Ростовской области. По словам губернатора Ростовской области, в результате ЧП пострадал один сотрудник экстренных служб, но гражданская инфраструктура не получила никаких повреждений.
Позднее военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что реальной целью атаки были вовсе не авиазавод и аэродром в центре Таганрога, а ремонтные предприятия. При этом за несколько дней до атаки в акватории Черного моря замечали самолеты-разведчики, а МИД Германии призвал немцев отказаться от посещения Ростова.