rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

В Таганроге борются с дронами, а в Ростове — с пробками и головной болью

В Таганроге борются с дронами, а в Ростове — с пробками и головной болью

9 марта 2024, 16:30
Фото: Изображение Midjourney
В Таганроге борются с дронами, а в Ростове — с пробками и головной болью
В Ростовской области успешно отразили атаку беспилотников ночью 9 марта, пока в Ростове жители стояли в пробках из-за поезда, сошедшего с рельс, и боролись с последствиями магнитной бури.

Солнечная (не)погода

В субботу, 9 марта, стало известно, что на Ростовскую область обрушилась мощная магнитная буря силой четыре балла, которая началась в 00.00 мск и продолжалась в течение 12 часов.

По данным портала «Новые известия», причиной вспышки стала солнечная активность, зафиксированная накануне. Центр «Фобос» рассказал, что на солнечном диске образовалось пятно, которое росло несколько дней, увеличивая вероятность возникновения вспышек на Солнце и магнитных бурь.

Фото: Изображение Midjourney

По словам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в зоне солнечного пятна фиксируют вспышки M и С класса, в будущем вспышки на Солнце могут стать еще сильнее, что вызовет недомогание у метеозависимых людей.

Дончан призывают больше отдыхать, вовремя ложиться спать, избегать переутомления, вредной пищи, алкоголя и табака, чтобы не допустить ухудшения самочувствия на фоне магнитной бури.

Одна авария — часы в пробке

Важным происшествием дня стало ДТП в Первомайском районе Ростова, где поезд сошел с рельсов. По словам очевидцев, колесо поезда соскочило с рельс железной дороги, проложенной в створе улиц Вятской и Орской, из-за чего движение парализовало, и все водители были вынуждены стоять в километров пробках.

В Ростове возникли пробки из-за сошедшего с рельсов поезда. Показываем на карте
Узнать подробнее

Согласно данным навигатора, пробки на Орской и Вятской растянулись примерно на 2,4 километра в каждом направлении. Данных о пострадавших не поступало, в течение пары часов движение было восстановлено.

Однако в комментариях ростовчане заявили, что это уже не первый раз, когда сошедший с рельсов поезд создает огромные заторы. По их словам, это явление носит регулярный характер и создает неудобства для автомобилистов.

Самая беспокойная ночь

Главной новостью дня стала масштабная атака беспилотников на Ростовскую область. ВСУ направили на территорию Дона более 40 беспилотников, конечным пунктом назначения которых стали Морозовск и Таганрог.

Фото: Изображение Midjourney

По словам дончан, первые взрывы стало слышно около 02.00 мск, после чего в течение 1,5 часа им приходилось вздрагивать от грохота, издаваемого работой систем ПВО. Военные успешно ликвидировали 41 БПЛА, который пытался произвести террористическую атаку по территории Ростовской области. По словам губернатора Ростовской области, в результате ЧП пострадал один сотрудник экстренных служб, но гражданская инфраструктура не получила никаких повреждений.

Позднее военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что реальной целью атаки были вовсе не авиазавод и аэродром в центре Таганрога, а ремонтные предприятия. При этом за несколько дней до атаки в акватории Черного моря замечали самолеты-разведчики, а МИД Германии призвал немцев отказаться от посещения Ростова.

Читайте также:
Ученый Тихонов прогнозирует нашествие пауков в Ростовской области в 2024 годуТревожность как образ жизни: с какими проблемами дончане часто обращаются к психологуМорские порты за миллиарды рублей массово продают в Ростовской области
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#ДТП#Пробки#Таганрог#Здоровье#Надежда Пустяк#ЧП#Транспорт#Авария#Железная дорога#Губернатор#Поезд#Беспилотники#Последние новости Ростова на сегодня#Морозовск#Рельсы#Ростов#18+#Атака БПЛА#Экстренные службы#Заторы#Атака#Магнитная буря#Головная боль#Террористическая атака#Дроны#Происшествия#Солнечная активность#Метеозависимость#Ночная атака беспилотников на Таганрог 9 марта
Подпишитесь
Мокрый снег и 13-градусные морозы прогнозируют в середине марта в Ростовской области
Сегодня, 16:14
Ученый Тихонов прогнозирует нашествие пауков в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 14:32
Морские порты за миллиарды рублей массово продают в Ростовской области
Сегодня, 13:48
Ученые рассказали о влиянии вспышек на Солнце на жителей Ростовской области
Сегодня, 12:12
Новый очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ростовской области
Сегодня, 11:23