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Вассерман не исключил новые попытки массовой атаки ВСУ на Ростовскую область

Вассерман не исключил новые попытки массовой атаки ВСУ на Ростовскую область

9 марта 2024, 08:46
Фото: телеграм-канал Анатолия Вассермана
Вассерман не исключил новые попытки массовой атаки ВСУ на Ростовскую область
Попытка массовой атаки на Ростовскую область может говорить о том, что в следующий раз Украина использует еще больше беспилотных летательных объектов, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что в ночь на 9 марта ПВО отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге. Следом были уничтожены дроны на подлете к Морозовску.

Уточняется, что ранение получил сотрудник МЧС. Он участвовал в устранении последствий на земле. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, сейчас его жизнь вне опасности.

«Украине помогают и будут помогать в обозримом будущем. По разным оценкам, запаса прочности НАТО хватит от года до пяти лет. А дрон — это сейчас один из самых дешевых видов оружия. Дроны даже дешевле тяжелого артиллерийского снаряда», — отмечает Анатолий Вассерман.

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Кроме того, по словам эксперта, дроны могут поставлять в виде комплектов, которые собирают на местах.

«Так что это, к сожалению, всерьез и надолго», — делится мнением депутат Госдумы.

Собеседник добавляет, что любую оборону можно проломить, если использовать достаточно большие силы.

«Поэтому террористы и попытались это сделать в Таганроге. Очевидно, что наши военные предвидели нечто подобное, и выстроили на этом направлении оборону больше, чем рассчитывали террористы. Поэтому смогли отбить даже такую атаку. Но, к сожалению, в следующий раз террористы могут задействовать еще больше дронов. Повторю, эти самые дроны поставлять им будут еще долго. Поэтому единственный выход — это полная ликвидация террористической организации „Украина“ и взятие под контроль всех земель, оккупированных ею в данный момент», — резюмирует Анатолий Вассерман.

Ранее, со ссылкой на слова военного эксперта, RostovGazeta сообщала, что было основной целью атаки беспилотников в Таганроге.

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