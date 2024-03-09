Вассерман не исключил новые попытки массовой атаки ВСУ на Ростовскую область

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Напомним, что в ночь на 9 марта ПВО отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге. Следом были уничтожены дроны на подлете к Морозовску.
Уточняется, что ранение получил сотрудник МЧС. Он участвовал в устранении последствий на земле. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, сейчас его жизнь вне опасности.
«Украине помогают и будут помогать в обозримом будущем. По разным оценкам, запаса прочности НАТО хватит от года до пяти лет. А дрон — это сейчас один из самых дешевых видов оружия. Дроны даже дешевле тяжелого артиллерийского снаряда», — отмечает Анатолий Вассерман.
Кроме того, по словам эксперта, дроны могут поставлять в виде комплектов, которые собирают на местах.
«Так что это, к сожалению, всерьез и надолго», — делится мнением депутат Госдумы.
Собеседник добавляет, что любую оборону можно проломить, если использовать достаточно большие силы.
«Поэтому террористы и попытались это сделать в Таганроге. Очевидно, что наши военные предвидели нечто подобное, и выстроили на этом направлении оборону больше, чем рассчитывали террористы. Поэтому смогли отбить даже такую атаку. Но, к сожалению, в следующий раз террористы могут задействовать еще больше дронов. Повторю, эти самые дроны поставлять им будут еще долго. Поэтому единственный выход — это полная ликвидация террористической организации „Украина“ и взятие под контроль всех земель, оккупированных ею в данный момент», — резюмирует Анатолий Вассерман.
Ранее, со ссылкой на слова военного эксперта, RostovGazeta сообщала, что было основной целью атаки беспилотников в Таганроге.