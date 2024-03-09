Вассерман не исключил новые попытки массовой атаки ВСУ на Ростовскую область

«Поэтому террористы и попытались это сделать в Таганроге. Очевидно, что наши военные предвидели нечто подобное, и выстроили на этом направлении оборону больше, чем рассчитывали террористы. Поэтому смогли отбить даже такую атаку. Но, к сожалению, в следующий раз террористы могут задействовать еще больше дронов. Повторю, эти самые дроны поставлять им будут еще долго. Поэтому единственный выход — это полная ликвидация террористической организации „Украина“ и взятие под контроль всех земель, оккупированных ею в данный момент», — резюмирует Анатолий Вассерман.