Власти опровергли слухи о разрушениях в Таганроге после атак беспилотников

После этого в соцсетях и мессенджерах пронеслась волна сообщений, что жители Таганрога стали не только очевидцами взрывов, но также заметили разрушения в черте города. Так, например, дончане заявили, что заметили горящую крышу многоэтажки. По мнению очевидцев, задымление на крыше возникло из-за упавших обломков беспилотников.