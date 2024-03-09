Власти опровергли слухи о разрушениях в Таганроге после атак беспилотников

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Напомним, минувшей ночью приморский город Ростовской области Таганрог подвергся серьезной атаке украинскими беспилотниками. В общей сложности над регионом зафиксировали более 40 беспилотников, часть из них пытались нанести удар по Морозовску, предполагаемой целью других называют авиазавод ТАНТК имени Бериева, расположенный в сердце Таганрога рядом с аэропортом Таганрог-Южный.
После этого в соцсетях и мессенджерах пронеслась волна сообщений, что жители Таганрога стали не только очевидцами взрывов, но также заметили разрушения в черте города. Так, например, дончане заявили, что заметили горящую крышу многоэтажки. По мнению очевидцев, задымление на крыше возникло из-за упавших обломков беспилотников.
Однако уже утром губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг информацию о разрушениях.
«По уточненным данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано», — заявил губернатор, добавив, что на месте падения обломков уже работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее Минобороны обвинили ВСУ в попытке теракта в Ростовской области.