Военный эксперт Суконкин назвал главную цель атаки беспилотников в Таганроге

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Напомним, в ночь на 9 марта в Ростовской области зафиксировали массовую атаку беспилотников по территории Таганрога и Морозовска. В воздушном пространстве Ростовской области ликвидировали более 40 беспилотников. По словам дончан, атака началась около двух часов ночи и продолжалась почти до рассвета, однако, благодаря работе военных и системам ПВО, никакого ущерба гражданской инфраструктуре это не нанесло.
Портал «МК — Ростов-на-Дону» со ссылкой на военного эксперта Алексея Суконкина рассказал, что хотя, по предварительной информации, главной целью атаки был авиазавод имени Бериева, аэродром и морской порт Таганрога, на деле дроны якобы пытались нанести удар по промзоне города. Суконкин объяснил это тем, что в промзоне Таганрога есть предприятия, которые занимаются восстановлением поврежденной боевой техники.
По словам эксперта, атаку можно считать одним из примеров новых форм и способов ведения боя.