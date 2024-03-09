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Военный эксперт Суконкин назвал главную цель атаки беспилотников в Таганроге

Военный эксперт Суконкин назвал главную цель атаки беспилотников в Таганроге

9 марта 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney
Военный эксперт Суконкин назвал главную цель атаки беспилотников в Таганроге
Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что было основной целью ночной атаки беспилотников по Таганрогу, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, в ночь на 9 марта в Ростовской области зафиксировали массовую атаку беспилотников по территории Таганрога и Морозовска. В воздушном пространстве Ростовской области ликвидировали более 40 беспилотников. По словам дончан, атака началась около двух часов ночи и продолжалась почти до рассвета, однако, благодаря работе военных и системам ПВО, никакого ущерба гражданской инфраструктуре это не нанесло.

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Портал «МК — Ростов-на-Дону» со ссылкой на военного эксперта Алексея Суконкина рассказал, что хотя, по предварительной информации, главной целью атаки был авиазавод имени Бериева, аэродром и морской порт Таганрога, на деле дроны якобы пытались нанести удар по промзоне города. Суконкин объяснил это тем, что в промзоне Таганрога есть предприятия, которые занимаются восстановлением поврежденной боевой техники.

По словам эксперта, атаку можно считать одним из примеров новых форм и способов ведения боя.

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