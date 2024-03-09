Военный эксперт Суконкин назвал главную цель атаки беспилотников в Таганроге

Напомним, в ночь на 9 марта в Ростовской области зафиксировали массовую атаку беспилотников по территории Таганрога и Морозовска. В воздушном пространстве Ростовской области ликвидировали более 40 беспилотников. По словам дончан, атака началась около двух часов ночи и продолжалась почти до рассвета, однако, благодаря работе военных и системам ПВО, никакого ущерба гражданской инфраструктуре это не нанесло.