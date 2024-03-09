Военный эксперт Суконкин рассказал о новой тактике атак ВСУ по Таганрогу

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
В ночь на субботу, 9 марта, донским военным удалось отразить самую массовую атаку дронами за последние два года. Военные и системы ПВО перехватили 41 беспилотник в воздушном пространстве Ростовской области, к счастью, несмотря на массовость атаки, инфраструктура Таганрога не пострадала.
Портал «МК-Ростов-на-Дону» со ссылкой на военных экспертов рассказал, что военные догадывались, что атака произойдет в ближайшее время, поскольку перед этим в воздушном пространстве Черного моря резко активизировалась разведдеятельность авиации НАТО.
По данным ряда каналов, над Черным морем последние дни замечали британский разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint, американский Boeing P-8A Poseidon, а также итальянский Gulfstream G550 с дронами и заправщиками.
Однако военные эксперты считают, существует вероятность, что ВСУ тестировали новую тактику, используя атаку дронами по Ростовской области как отвлекающий маневр. По их мнению, ВСУ могут предпринять попытку еще одной атаки, но уже по другому региону.
Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что благодаря помощи стран НАТО Украине удалось создать группировку ударных беспилотников, которые можно использовать для новых способов ведения боя. Эксперт предположил, что настоящей целью беспилотников были ремонтные предприятия в промзоне Таганрога, однако ВСУ так и не удалось преуспеть в своей диверсии из-за работы систем ПВО и защиты покоя жителей региона военными.