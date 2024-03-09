Военный эксперт Суконкин рассказал о новой тактике атак ВСУ по Таганрогу

Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что благодаря помощи стран НАТО Украине удалось создать группировку ударных беспилотников, которые можно использовать для новых способов ведения боя. Эксперт предположил, что настоящей целью беспилотников были ремонтные предприятия в промзоне Таганрога, однако ВСУ так и не удалось преуспеть в своей диверсии из-за работы систем ПВО и защиты покоя жителей региона военными.