ВСУ использовали иностранную разведку для подготовки атаки дронами по Таганрогу

При этом, по данным портала «МК — Ростов-на-Дону», последние несколько суток Telegram-каналы регулярно сообщали о том, что в небе над Черным морем замечали иностранную разведку: британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint, американский противолодочный Boeing P-8A Poseidon, итальянский реактивный самолет Gulfstream G550, а также дрон Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с британским заправщиком Airbus KC2 Voyager. Аналитики считают, что именно благодаря данным, собранным зарубежными разведчиками, ВСУ удалось спланировать и предпринять попытку атаки по Ростовской области.