ВСУ использовали иностранную разведку для подготовки атаки дронами по Таганрогу

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В ночь на субботу, 9 марта, стало известно, что десятки беспилотников атаковали территории Ростовской области. Под ударом оказались Таганрог и Морозовск. На отражение атак украинских беспилотников пришлось потратить 1,5 часа, однако в конечном итоге противнику не удалось достичь существенных результатов из-за успешной обороны российских военных.
При этом, по данным портала «МК — Ростов-на-Дону», последние несколько суток Telegram-каналы регулярно сообщали о том, что в небе над Черным морем замечали иностранную разведку: британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint, американский противолодочный Boeing P-8A Poseidon, итальянский реактивный самолет Gulfstream G550, а также дрон Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с британским заправщиком Airbus KC2 Voyager. Аналитики считают, что именно благодаря данным, собранным зарубежными разведчиками, ВСУ удалось спланировать и предпринять попытку атаки по Ростовской области.
Ранее Анатолий Вассерман сделал прогноз о возможности повторения атак по Ростовской области в течение следующих пяти лет.