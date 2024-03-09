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Published Сегодня, 02:09

Modified Сегодня, 02:11

Updated Сегодня, 02:11

Взрывы длились больше часа: появились кадры ночной атаки беспилотников по Таганрогу

Взрывы длились больше часа: появились кадры ночной атаки беспилотников по Таганрогу

9 марта 2024, 02:09
Фото: Изображение Midjourney
Взрывы длились больше часа: появились кадры ночной атаки беспилотников по Таганрогу

Атака беспилотниками по Таганрогу длилась больше часа

В ночь на 9 марта Таганрог подвергся атаке беспилотников со стороны ВСУ, сообщил губернатор Василий Голубев. В Сети появились видео произошедшего.

Поздней ночью ВСУ атаковали Таганрог, куда устремились порядка двух десятков беспилотников. Атака, по сообщениям местных жителей в Сети длилась около часа. Гул беспилотных летающих средств доносился со стороны Таганрогского залива, после чего последовали звуки взрывов, которые длились около часа. В общей сложности жители услышали около 20 залпов.

Вскоре губернатор Василий Голубев подтвердил, что силами ПВО была пресечена атака БПЛА. По предварительным данным, в результате происшествия в Таганроге погибших нет. Пострадал сотрудник МЧС, который участвовал в устранении последствий на земле. Глава региона сообщил об его госпитализации.

Информации о разрушениях пока нет.

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