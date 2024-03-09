Взрывы длились больше часа: появились кадры ночной атаки беспилотников по Таганрогу

Поздней ночью ВСУ атаковали Таганрог, куда устремились порядка двух десятков беспилотников. Атака, по сообщениям местных жителей в Сети длилась около часа. Гул беспилотных летающих средств доносился со стороны Таганрогского залива, после чего последовали звуки взрывов, которые длились около часа. В общей сложности жители услышали около 20 залпов.