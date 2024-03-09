Взрывы длились больше часа: появились кадры ночной атаки беспилотников по Таганрогу

Posted Сегодня, 02:09
Published Сегодня, 02:09
Modified Сегодня, 02:11
Updated Сегодня, 02:11
Поздней ночью ВСУ атаковали Таганрог, куда устремились порядка двух десятков беспилотников. Атака, по сообщениям местных жителей в Сети длилась около часа. Гул беспилотных летающих средств доносился со стороны Таганрогского залива, после чего последовали звуки взрывов, которые длились около часа. В общей сложности жители услышали около 20 залпов.
Вскоре губернатор Василий Голубев подтвердил, что силами ПВО была пресечена атака БПЛА. По предварительным данным, в результате происшествия в Таганроге погибших нет. Пострадал сотрудник МЧС, который участвовал в устранении последствий на земле. Глава региона сообщил об его госпитализации.
Информации о разрушениях пока нет.