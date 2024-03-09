Замена зимней резины на летнюю в Ростове стала дороже на 13%

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Портал Donday со ссылкой на персонал шиномонтажных мастерских Ростова объявил, что весной замена резины обойдется горожанам на 13% дороже — цены на услугу варьируются от 1700 до 2000 рублей.
По словам сотрудников мастерских, сейчас ростовчане еще не спешат менять зимнюю резину на летнюю, несмотря на потепление до +9 градусов, а потому повышенного спроса на услугу нет.
«Обычно люди записываются по телефону за несколько дней или в порядке живой очереди», — рассказал мастер, сообщив, что иногда водителям приходится долго ждать своей очереди.
Кроме того, по данным издания, с начала 2024 года стоимость замены шин выросла в среднем на 10-13%. При этом средняя цены на услугу в Батайске составила 1,5 тысячи рублей, а в Азове от 1,3 до 1,5 тысячи рублей. Цену определяют параметры резины, а также стоимость работы мастера, к которому вы обратитесь, и цены на расходники.
Ранее дончанам рассказали, как продлить срок эксплуатации автомобильных шин.