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Posted Сегодня, 18:06

Published Сегодня, 18:06

Modified Сегодня, 18:08

Updated Сегодня, 18:08

Замена зимней резины на летнюю в Ростове стала дороже на 13%

Замена зимней резины на летнюю в Ростове стала дороже на 13%

9 марта 2024, 18:06
Фото: rostovgazeta.ru
Замена зимней резины на летнюю в Ростове стала дороже на 13%
В Ростове выросли цены на замену зимней резины на летнюю, об этом сообщили донские СМИ.

Портал Donday со ссылкой на персонал шиномонтажных мастерских Ростова объявил, что весной замена резины обойдется горожанам на 13% дороже — цены на услугу варьируются от 1700 до 2000 рублей.

По словам сотрудников мастерских, сейчас ростовчане еще не спешат менять зимнюю резину на летнюю, несмотря на потепление до +9 градусов, а потому повышенного спроса на услугу нет.

Спасатель рассказал, когда последний срок замены резины на зимнюю в Ростове
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«Обычно люди записываются по телефону за несколько дней или в порядке живой очереди», — рассказал мастер, сообщив, что иногда водителям приходится долго ждать своей очереди.

Кроме того, по данным издания, с начала 2024 года стоимость замены шин выросла в среднем на 10-13%. При этом средняя цены на услугу в Батайске составила 1,5 тысячи рублей, а в Азове от 1,3 до 1,5 тысячи рублей. Цену определяют параметры резины, а также стоимость работы мастера, к которому вы обратитесь, и цены на расходники.

Ранее дончанам рассказали, как продлить срок эксплуатации автомобильных шин.

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