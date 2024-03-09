Замена зимней резины на летнюю в Ростове стала дороже на 13%

Кроме того, по данным издания, с начала 2024 года стоимость замены шин выросла в среднем на 10-13%. При этом средняя цены на услугу в Батайске составила 1,5 тысячи рублей, а в Азове от 1,3 до 1,5 тысячи рублей. Цену определяют параметры резины, а также стоимость работы мастера, к которому вы обратитесь, и цены на расходники.