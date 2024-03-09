Жителей Ростовской области призвали не трогать части сбитых 9 марта беспилотников

Чиновники и экстренные службы немедленно выехали на место ЧП, а дончан призвали сохранять спокойствие. По словам главы администрации, к работам по ликвидации последствий падения беспилотников привлекли уже все необходимые службы. Спасатели начали обследование территорий поселения для поиска и сбора обломков дронов.