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Published Сегодня, 16:49

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Жителей Ростовской области призвали не трогать части сбитых 9 марта беспилотников

Жителей Ростовской области призвали не трогать части сбитых 9 марта беспилотников

9 марта 2024, 16:49
Фото: Изображение Midjourney
Жителей Ростовской области призвали не трогать части сбитых 9 марта беспилотников

Обломки сбитых беспилотников упали в Неклиновском районе Ростовской области

В Ростовской области жителей призвали не трогать обломки беспилотников, сбитых системами ПВО, об этом сообщил глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко.

Напомним, ночью 9 марта в Ростовской области военные отразили массовую атаку беспилотников. Системы ПВО работали в течение 1,5 часа, благодаря чему удалось ликвидировать возникшую угрозу без последствий на земле.

Глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко объявил, что часть фрагментов БПЛА рухнула в Новобессергеневском сельском поселении.

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Чиновники и экстренные службы немедленно выехали на место ЧП, а дончан призвали сохранять спокойствие. По словам главы администрации, к работам по ликвидации последствий падения беспилотников привлекли уже все необходимые службы. Спасатели начали обследование территорий поселения для поиска и сбора обломков дронов.

«Не приближайтесь и не трогайте руками посторонние предметы», — попросил Василий Даниленко, добавив, что в случае обнаружения обломков дончанам следует звонить по номеру 112.

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