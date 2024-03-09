Жителей Ростовской области призвали не трогать части сбитых 9 марта беспилотников

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Напомним, ночью 9 марта в Ростовской области военные отразили массовую атаку беспилотников. Системы ПВО работали в течение 1,5 часа, благодаря чему удалось ликвидировать возникшую угрозу без последствий на земле.
Глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко объявил, что часть фрагментов БПЛА рухнула в Новобессергеневском сельском поселении.
Чиновники и экстренные службы немедленно выехали на место ЧП, а дончан призвали сохранять спокойствие. По словам главы администрации, к работам по ликвидации последствий падения беспилотников привлекли уже все необходимые службы. Спасатели начали обследование территорий поселения для поиска и сбора обломков дронов.
«Не приближайтесь и не трогайте руками посторонние предметы», — попросил Василий Даниленко, добавив, что в случае обнаружения обломков дончанам следует звонить по номеру 112.