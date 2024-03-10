Акваторию Азовского моря впервые полностью исследуют в 2024 году

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:02
Раньше у российских ученых не было возможности полностью исследовать Азовское море, поскольку часть его принадлежала Украине. Сейчас они вплотную займутся этим.
В первую очередь ученые займутся вопросом осолонения Азовского моря, поскольку это оказывает сильное влияние на обитателей водоема. Так, там стали появляться некоторые виды рыб из других морей. При этом сокращается популяция старых видов рыб.
Степаньян отметил, что сейчас появилась возможность изучить влияние осолонения на западную и северную часть моря. Кроме того, исследование поможет узнать, в каком состоянии находится Азовское море. Это необходимо для туристической отрасли.
Ранее стало известно, что к стремительному осолонению Азовского море могло привести длительное маловодие. Последнее напрямую связано с ростом температуры воды и воздуха.