Итоги недели: в Ростовской области пережили массовую атаку дронов и не слышали сирен

Выяснилось, что ростовчанам для ощущения благополучия нужно не меньше 233 тысяч рублей в месяц. Ростов вошел в пятерку федеральных лидеров по уровню зарплаты для комфортного уровня жизни. При этом ростовчане в прошлом году назвали сумму на 15 тысяч меньше.