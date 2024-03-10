Итоги недели: в Ростовской области пережили массовую атаку дронов и не слышали сирен

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
В ночь на субботу, 9 марта, Ростовскую область попытался атаковать сразу 41 беспилотник. Это самое большое число дронов, атаковавших регион, с начала боевых действий на Украине. Основной удар беспилотников принял на себя Таганрог. Однако все БПЛА были уничтожены силами ПВО.
В Минобороны произошедшее назвали попыткой теракта. В ту же ночь был атакован другой город Ростовской области — Морозовск. В небе над ним также уничтожили несколько беспилотников. В результате ночной атаки пострадал сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий атаки. Сейчас он находится в больнице.
В Таганроге обошлось без пострадавших и значительных разрушений инфраструктуры. Жители писали, что слышали взрывы от работы ПВО на протяжении полутора часов. Небо озаряли яркие вспышки от взрывов. Позже горожан просили сообщать в полицию об обнаруженных обломках БПЛА. Также жителям Таганрога запретили оставлять в социальных сетях фото и видео, где может быть раскрыта дислокация сил ПВО.
СМИ писали, что атаковали Таганрог со стороны Азовского моря. Целью могли стать авиазавод и порт. Официально эта информация не подтверждалась.
Помимо Ростовской области, 9 марта дроны пытались атаковать Волгоградскую, Белгородскую и Курскую области.
В среду, 6 марта, в Ростове провели масштабную проверку систем экстренного оповещения населения. В городе с 10.30 до 10.35 звучали сирены, а по ТВ и радио передавались сообщения о действиях во время ЧС.
Ростовчане рассказали, что звук экстренных сирен было слышно далеко не везде. Лучше всего вой систем оповещения звучал в центре Ростова, особенно рядом со школами и больницами. Также системы хорошо отработали в новых строящихся микрорайонах.
Вместе с тем жители части Западного и Александровки пожаловались на еле различимый звук сирен. Власти объяснили это тем, что некоторые системы попросту устарели. Также звук сирен не доносится до всех из-за массовой плотной застройки Ростова.
Горожане тем временем задумались, что даже при четкой отработке систем оповещения в случае ЧС многим просто некуда бежать, так как проблема доступности укрытий все еще вызывает много вопросов.
Аналитики Superjob провели опрос среди жителей разных городов России, чтобы узнать, сколько денег им надо в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми.
Выяснилось, что ростовчанам для ощущения благополучия нужно не меньше 233 тысяч рублей в месяц. Ростов вошел в пятерку федеральных лидеров по уровню зарплаты для комфортного уровня жизни. При этом ростовчане в прошлом году назвали сумму на 15 тысяч меньше.
Лидерами рейтинга стали жители Москвы, которым для счастья нужно не меньше 267 тысяч рублей, жители Владивостока (250 тысяч рублей) и Санкт-Петербурга (237 тысяч рублей).