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Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Главные новости Ростовской области с 4 по 10 марта.

Итоги недели: в Ростовской области пережили массовую атаку дронов и не слышали сирен

10 марта 2024, 16:34
Фото: Изображение Midjourney
Главные новости Ростовской области с 4 по 10 марта.
Таганрог атаковало рекордное количество беспилотников, тем временем в Ростове проверили сирены экстренного оповещения, а ростовчане рассказали, сколько денег им нужно для полного счастья.

Полтора часа взрывов

В ночь на субботу, 9 марта, Ростовскую область попытался атаковать сразу 41 беспилотник. Это самое большое число дронов, атаковавших регион, с начала боевых действий на Украине. Основной удар беспилотников принял на себя Таганрог. Однако все БПЛА были уничтожены силами ПВО.

В Минобороны произошедшее назвали попыткой теракта. В ту же ночь был атакован другой город Ростовской области — Морозовск. В небе над ним также уничтожили несколько беспилотников. В результате ночной атаки пострадал сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий атаки. Сейчас он находится в больнице.

В Таганроге обошлось без пострадавших и значительных разрушений инфраструктуры. Жители писали, что слышали взрывы от работы ПВО на протяжении полутора часов. Небо озаряли яркие вспышки от взрывов. Позже горожан просили сообщать в полицию об обнаруженных обломках БПЛА. Также жителям Таганрога запретили оставлять в социальных сетях фото и видео, где может быть раскрыта дислокация сил ПВО.

СМИ писали, что атаковали Таганрог со стороны Азовского моря. Целью могли стать авиазавод и порт. Официально эта информация не подтверждалась.

Помимо Ростовской области, 9 марта дроны пытались атаковать Волгоградскую, Белгородскую и Курскую области.

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Тихий вой сирен

В среду, 6 марта, в Ростове провели масштабную проверку систем экстренного оповещения населения. В городе с 10.30 до 10.35 звучали сирены, а по ТВ и радио передавались сообщения о действиях во время ЧС.

Ростовчане рассказали, что звук экстренных сирен было слышно далеко не везде. Лучше всего вой систем оповещения звучал в центре Ростова, особенно рядом со школами и больницами. Также системы хорошо отработали в новых строящихся микрорайонах.

Вместе с тем жители части Западного и Александровки пожаловались на еле различимый звук сирен. Власти объяснили это тем, что некоторые системы попросту устарели. Также звук сирен не доносится до всех из-за массовой плотной застройки Ростова.

Горожане тем временем задумались, что даже при четкой отработке систем оповещения в случае ЧС многим просто некуда бежать, так как проблема доступности укрытий все еще вызывает много вопросов.

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Сколько надо для счастья

Аналитики Superjob провели опрос среди жителей разных городов России, чтобы узнать, сколько денег им надо в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми.

Выяснилось, что ростовчанам для ощущения благополучия нужно не меньше 233 тысяч рублей в месяц. Ростов вошел в пятерку федеральных лидеров по уровню зарплаты для комфортного уровня жизни. При этом ростовчане в прошлом году назвали сумму на 15 тысяч меньше.

Лидерами рейтинга стали жители Москвы, которым для счастья нужно не меньше 267 тысяч рублей, жители Владивостока (250 тысяч рублей) и Санкт-Петербурга (237 тысяч рублей).

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