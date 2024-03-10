Памятники рассыпаются в труху: могилы затопило на кладбище рядом с Батайском

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Могилы снова ушли под воду. Избежать этой участи смогли лишь те захоронения, которые расположены на возвышенности. Местные жители рассказывают, что такое происходит на кладбище далеко не в первый раз. Похороны там тяжело организовать из-за того, что машины просто утопают в грязи на подъездах к погосту.
Также местные жители жалуются, что от сырости рассыпают памятники, а потому их приходится устанавливать заново, на что тратятся большие деньги. Они требуют решить проблему с подтоплениями, чтобы спасти кладбище и могилы.
Тем временем ученые прогнозируют новые подтопления в Ростовской области в марте.