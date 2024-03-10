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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Подтопления снова добрались до кладбища Красный сад под Батайском

Памятники рассыпаются в труху: могилы затопило на кладбище рядом с Батайском

10 марта 2024, 12:08
Фото: 1MI
Подтопления снова добрались до кладбища Красный сад под Батайском

Могилы затопило на кладбище рядом с Батайском

Подтопления снова добрались до кладбища поселка Красный сад под Батайском, пишет Telegram-канал «Батайск город».

Могилы снова ушли под воду. Избежать этой участи смогли лишь те захоронения, которые расположены на возвышенности. Местные жители рассказывают, что такое происходит на кладбище далеко не в первый раз. Похороны там тяжело организовать из-за того, что машины просто утопают в грязи на подъездах к погосту.

Затопленные могилы на кладбище «Красный сад»Затопленные могилы на кладбище «Красный сад»
Затопленные могилы на кладбище "Красный сад"Затопленные могилы на кладбище "Красный сад"
Затопленные могилы на кладбище "Красный сад"Затопленные могилы на кладбище "Красный сад"
Затопленные могилы на кладбище «Красный сад»
Фото: Telegram-канал «Батайск Город»

Также местные жители жалуются, что от сырости рассыпают памятники, а потому их приходится устанавливать заново, на что тратятся большие деньги. Они требуют решить проблему с подтоплениями, чтобы спасти кладбище и могилы.

Тем временем ученые прогнозируют новые подтопления в Ростовской области в марте.

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