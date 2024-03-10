Памятники рассыпаются в труху: могилы затопило на кладбище рядом с Батайском

Могилы снова ушли под воду. Избежать этой участи смогли лишь те захоронения, которые расположены на возвышенности. Местные жители рассказывают, что такое происходит на кладбище далеко не в первый раз. Похороны там тяжело организовать из-за того, что машины просто утопают в грязи на подъездах к погосту.