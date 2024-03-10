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Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

От восьми до десяти платных парковочных мест появится на Социалистической в Ростове

Платную парковку введут в Ростове на Социалистической с 11 марта

10 марта 2024, 07:39
Фото: 1MI
От восьми до десяти платных парковочных мест появится на Социалистической в Ростове
От восьми до десяти платных парковочных мест появится на Социалистической в Ростове, рассказали в городском департаменте транспорта.

Платная парковка будет действовать на отрезке Социалистической от пересечения с Журавлева до Богатяновского спуска с северной стороны. Ранее там уже функционировала платная парковка №3039.

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Уточняется, что на Социалистической дополнительно появится от восьми до десяти парковочных мест.

Напомним, за год в Ростове выросло число штрафов за неоплату парковочных мест. В 2023 году показатель превысил 34 тысячи. Это вдвое больше, чем в 2022 году. Сумма наложенных штрафов по итогам 2023 года составила 50 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что движение ограничат до конца мая на Театральном в Ростове-на-Дону.

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