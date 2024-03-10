Платную парковку введут в Ростове на Социалистической с 11 марта

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Платная парковка будет действовать на отрезке Социалистической от пересечения с Журавлева до Богатяновского спуска с северной стороны. Ранее там уже функционировала платная парковка №3039.
Уточняется, что на Социалистической дополнительно появится от восьми до десяти парковочных мест.
Напомним, за год в Ростове выросло число штрафов за неоплату парковочных мест. В 2023 году показатель превысил 34 тысячи. Это вдвое больше, чем в 2022 году. Сумма наложенных штрафов по итогам 2023 года составила 50 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что движение ограничат до конца мая на Театральном в Ростове-на-Дону.