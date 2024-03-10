Платную парковку введут в Ростове на Социалистической с 11 марта

Напомним, за год в Ростове выросло число штрафов за неоплату парковочных мест. В 2023 году показатель превысил 34 тысячи. Это вдвое больше, чем в 2022 году. Сумма наложенных штрафов по итогам 2023 года составила 50 миллионов рублей.