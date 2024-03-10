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Мобильные биометрические считыватели появятся у полиции Ростовской области

Полицию в Ростовской области снабдят мобильными распознавателями лиц

10 марта 2024, 12:10
Фото: 1MI
Мобильные биометрические считыватели появятся у полиции Ростовской области
Мобильные биометрические терминалы закупят для полиции Ростовской области, сведения об этом появились на портале госзакупок.

Начальная цена закупки составляет более 6,4 миллиона рублей. Всего для полиции Ростовской области закупят 20 терминалов. Таким образом, стоимость одного устройства составит 323 тысячи рублей.

В состав терминала входят: дактилоскопический сканер, смартфон, предустановленное ПО, а также зарядные устройства с кабелем и карта памяти.

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С помощью такого считывателя можно будет установить личность по отпечаткам пальцев или по изображению лица в режиме реального времени.

Ранее один из участников направил жалобу в ФАС. Он пожаловался на то, что заказчик не указал в документации нужных характеристик закупки. Речь шла о контракте по обслуживанию системы «Безопасный город».

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