Полицию в Ростовской области снабдят мобильными распознавателями лиц

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Начальная цена закупки составляет более 6,4 миллиона рублей. Всего для полиции Ростовской области закупят 20 терминалов. Таким образом, стоимость одного устройства составит 323 тысячи рублей.
В состав терминала входят: дактилоскопический сканер, смартфон, предустановленное ПО, а также зарядные устройства с кабелем и карта памяти.
С помощью такого считывателя можно будет установить личность по отпечаткам пальцев или по изображению лица в режиме реального времени.
Ранее один из участников направил жалобу в ФАС. Он пожаловался на то, что заказчик не указал в документации нужных характеристик закупки. Речь шла о контракте по обслуживанию системы «Безопасный город».