Полмиллиона за кота: как выглядят самые дорогие кошки, которых можно купить в Ростове

У котенка есть все необходимые сертификаты о происхождении родителей, здоровье и вакцинах. Продать его могут, заключив специальных договор, а также прописав рекомендации по уходу за породистым котом. Продавец обещает всегда быть на связи и даже подарок от себя в честь покупки котика.