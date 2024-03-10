Полмиллиона за кота: как выглядят самые дорогие кошки, которых можно купить в Ростове

Posted Вчера, 18:55
Published Вчера, 18:55
Modified Вчера, 18:57
Updated Вчера, 18:57
Самыми дорогими кошками в Ростове стали кошки породы Каракет. Их еще называют домашней рысью или «рысью на диване» за внешнюю схожесть с дикими предками. Один котенок этой породы продается за 450 тысяч рублей. При этом его уже успели зарезервировать.
Продавец рассказывает, что каракет отличается ласковым, дружелюбным и покладистым характером. Отдать породистого котенка за столь высокую сумму готовы только ответственным хозяевам.
За 250 тысяч рублей в Ростове продают котят породы Саванна Ф1 и домашних котов породы Сервал. Коты этих пород также выглядят роскошно, напоминая своих дальних сородичей из Африки. Продавец называет их «будущие звезды интернета».
«Африканские красавцы издавна считаются желанным и статусным подарком, да и среди крысоловов равных им нет. Атлетичное телосложение, длинные уши с „глазками“ позади, пятнистый окрас. Грация дикой кошки и привязанность собак», — говорит продавец.
Породистых котов продают не только как домашних любимцев, но и для разведения в питомниках, а также участия в конкурсах.
За 130 тысяч рублей в Ростове предлагают купить бенгальского котенка. Животное с тигриным окрасом продавец называет «элитным» и шикарным и уточняет, что продаст его с правом разведения.
«Неимоверно ласковый характер, стабильная психика, отсутствие породных дефектов», — уточняется в объявлении.
У котенка есть все необходимые сертификаты о происхождении родителей, здоровье и вакцинах. Продать его могут, заключив специальных договор, а также прописав рекомендации по уходу за породистым котом. Продавец обещает всегда быть на связи и даже подарок от себя в честь покупки котика.
За 100 тысяч рублей в Ростове продают котят породы Тойгер. Они отличаются не только внешней красотой, но и компанейских характером и умом. Сам продавец называет тойгеров «изумительным экстерьером».
По его словам, кормить такого кота можно только натуральным мясом и креветками «как минимум». Продавец заверяет, что животные чипированы, вакцинированы, имеют ветеринарные книжки и все результаты анализов.
«Лучшие представители семейства кошачьих», — скромно заключается в объявлении.
Также за 100 тысяч рублей в Ростове продают бурманских котят. Их продают только в качестве домашних любимцев, а не для дальнейшего разведения. Котят отдадут вакцинированными, стерилизованными, с родословной, ветеринарным паспортом и после заключения договора.
«Бурманские кошки — это самое ласковое и миролюбивое создание, которое только можно представить. Будут следовать за вами везде и всегда», — заверяет продавец.