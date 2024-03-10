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Posted Вчера, 18:55

Published Вчера, 18:55

Modified Вчера, 18:57

Updated Вчера, 18:57

Стали известны пять самых дорогих кошек в Ростове

Полмиллиона за кота: как выглядят самые дорогие кошки, которых можно купить в Ростове

10 марта 2024, 18:55
Фото: Изображение Midjourney
Стали известны пять самых дорогих кошек в Ростове
Цена на породистых кошек в Ростове может достигать нескольких сотен тысяч рублей, сообщения об их продаже выставляют на сайте бесплатных объявлений.

Самыми дорогими кошками в Ростове стали кошки породы Каракет. Их еще называют домашней рысью или «рысью на диване» за внешнюю схожесть с дикими предками. Один котенок этой породы продается за 450 тысяч рублей. При этом его уже успели зарезервировать.

Продавец рассказывает, что каракет отличается ласковым, дружелюбным и покладистым характером. Отдать породистого котенка за столь высокую сумму готовы только ответственным хозяевам.

Котенок каракет в РостовеКотенок каракет в Ростове
Котенок каракет в Ростове
Фото: Авито

За 250 тысяч рублей в Ростове продают котят породы Саванна Ф1 и домашних котов породы Сервал. Коты этих пород также выглядят роскошно, напоминая своих дальних сородичей из Африки. Продавец называет их «будущие звезды интернета».

«Африканские красавцы издавна считаются желанным и статусным подарком, да и среди крысоловов равных им нет. Атлетичное телосложение, длинные уши с „глазками“ позади, пятнистый окрас. Грация дикой кошки и привязанность собак», — говорит продавец.

Породистых котов продают не только как домашних любимцев, но и для разведения в питомниках, а также участия в конкурсах.

Котята сервалы в РостовеКотята сервалы в Ростове
Котята сервалы в Ростове
Фото: Авито

За 130 тысяч рублей в Ростове предлагают купить бенгальского котенка. Животное с тигриным окрасом продавец называет «элитным» и шикарным и уточняет, что продаст его с правом разведения.

«Неимоверно ласковый характер, стабильная психика, отсутствие породных дефектов», — уточняется в объявлении.

У котенка есть все необходимые сертификаты о происхождении родителей, здоровье и вакцинах. Продать его могут, заключив специальных договор, а также прописав рекомендации по уходу за породистым котом. Продавец обещает всегда быть на связи и даже подарок от себя в честь покупки котика.

«Неимоверно ласковый характер, стабильная психика, отсутствие породных дефектов», — уточняется в объявлении.«Неимоверно ласковый характер, стабильная психика, отсутствие породных дефектов», — уточняется в объявлении.
«Неимоверно ласковый характер, стабильная психика, отсутствие породных дефектов», — уточняется в объявлении.
Фото: Авито

За 100 тысяч рублей в Ростове продают котят породы Тойгер. Они отличаются не только внешней красотой, но и компанейских характером и умом. Сам продавец называет тойгеров «изумительным экстерьером».

По его словам, кормить такого кота можно только натуральным мясом и креветками «как минимум». Продавец заверяет, что животные чипированы, вакцинированы, имеют ветеринарные книжки и все результаты анализов.

«Лучшие представители семейства кошачьих», — скромно заключается в объявлении.

«Лучшие представители семейства кошачьих», — скромно заключается в объявлении.«Лучшие представители семейства кошачьих», — скромно заключается в объявлении.
«Лучшие представители семейства кошачьих», — скромно заключается в объявлении.
Фото: Авито

Также за 100 тысяч рублей в Ростове продают бурманских котят. Их продают только в качестве домашних любимцев, а не для дальнейшего разведения. Котят отдадут вакцинированными, стерилизованными, с родословной, ветеринарным паспортом и после заключения договора.

«Бурманские кошки — это самое ласковое и миролюбивое создание, которое только можно представить. Будут следовать за вами везде и всегда», — заверяет продавец.

«Бурманские кошки — это самое ласковое и миролюбивое создание, которое только можно представить. Будут следовать за вами везде и всегда», — заверяет продавец.«Бурманские кошки — это самое ласковое и миролюбивое создание, которое только можно представить. Будут следовать за вами везде и всегда», — заверяет продавец.
«Бурманские кошки — это самое ласковое и миролюбивое создание, которое только можно представить. Будут следовать за вами везде и всегда», — заверяет продавец.
Фото: Авито

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