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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Маршрутка с пассажирами загорелась во время движения в Ростовской области

Полная пассажиров маршрутка вспыхнула и сгорела в Ростовской области

10 марта 2024, 11:29
Фото: для иллюстрации / 1MI
Маршрутка с пассажирами загорелась во время движения в Ростовской области
16 человек находились внутри маршрутки в Шахтах, когда ту охватило пламя, пишет местное издание «КВУ».

Маршрутка загорелась прямо в момент движения. Водитель транспортного средства быстро среагировал. Он остановил маршрутку, зашел в салон и помог эвакуироваться пассажирам. Их было 15 человек.

Пламя быстро охватило маршрутку, она выгорела дотла. К счастью, из пассажиров никто не пострадал.

Маршрутка с пассажирами загорелась во время движения в Ростовской области
Видео: Фото для иллюстрации / rostovgazeta.ru

«Второй день рождения» — заключил один из пассажиров маршрутки, рассказывая о происшествии.

Напомним, утром 10 марта строящийся дом загорелся на Левенцовке в Ростове. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. В пожаре, по предварительным данным, никто не пострадал.

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