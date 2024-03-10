Полная пассажиров маршрутка вспыхнула и сгорела в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Маршрутка загорелась прямо в момент движения. Водитель транспортного средства быстро среагировал. Он остановил маршрутку, зашел в салон и помог эвакуироваться пассажирам. Их было 15 человек.
Пламя быстро охватило маршрутку, она выгорела дотла. К счастью, из пассажиров никто не пострадал.
«Второй день рождения» — заключил один из пассажиров маршрутки, рассказывая о происшествии.
Напомним, утром 10 марта строящийся дом загорелся на Левенцовке в Ростове. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. В пожаре, по предварительным данным, никто не пострадал.