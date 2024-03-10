Резкое потепление придет в Ростов с 11 марта. Рассказываем, чего ждать от погоды

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Так, в понедельник, 11 марта, в городе температура воздуха днем поднимется до +5 градусов. Вечером похолодает до -2. Максимальные порывы ветра составят до десяти метров в секунду. Осадков не ожидается, хотя небо будет облачным.
Во вторник, 12 марта, днем потеплеет до +6 градусов. Ночью температура воздуха составит около -4 градусов. Ветер стихнет до пяти метров в секунду. На небе сохраниться переменная облачность. Однако дождя или мокрого снега не будет.
Тем временем в области, наоборот, ожидаются мокрый снег и 13-градусные морозы.