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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

В начале следующей недели в Ростов придут теплый ветер и сухая погода

Резкое потепление придет в Ростов с 11 марта. Рассказываем, чего ждать от погоды

10 марта 2024, 09:37
Фото: rostovgazeta.ru
В начале следующей недели в Ростов придут теплый ветер и сухая погода

Весеннее потепление до +6 градусов и легкий ветер ожидаются в Ростове с 11 марта

В начале следующей недели в Ростов придет теплый ветер и сухая погода, рассказали в Гидрометцентре.

Так, в понедельник, 11 марта, в городе температура воздуха днем поднимется до +5 градусов. Вечером похолодает до -2. Максимальные порывы ветра составят до десяти метров в секунду. Осадков не ожидается, хотя небо будет облачным.

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Во вторник, 12 марта, днем потеплеет до +6 градусов. Ночью температура воздуха составит около -4 градусов. Ветер стихнет до пяти метров в секунду. На небе сохраниться переменная облачность. Однако дождя или мокрого снега не будет.

Тем временем в области, наоборот, ожидаются мокрый снег и 13-градусные морозы.

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