СК расследует самую массовую атаку беспилотников на Таганрог с начала СВО

Напомним, 9 марта ночью было совершено несколько атак на Ростовскую область с применением беспилотных летательных аппаратов. Сотрудник МЧС, который занимался нейтрализацией последствий атаки на земле в Таганроге, получил ранение. Ему потребовалась госпитализация. Угрозы для его жизни ранение не представляет.