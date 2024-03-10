СК расследует самую массовую атаку беспилотников на Таганрог с начала СВО

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Напомним, 9 марта ночью было совершено несколько атак на Ростовскую область с применением беспилотных летательных аппаратов. Сотрудник МЧС, который занимался нейтрализацией последствий атаки на земле в Таганроге, получил ранение. Ему потребовалась госпитализация. Угрозы для его жизни ранение не представляет.
В этот же день беспилотниками была атакована Белгородская область. Там погибли два мирных жители, еще один человек получил тяжелое ранение.
Теперь сотрудники СКР будут расследовать очередную атаку со стороны ВСУ. Им предстоит установить всех виновных в случившегося.