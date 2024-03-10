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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

СК расследует атаку на Таганрог, в результате которого был ранен сотрудник МЧС

СК расследует самую массовую атаку беспилотников на Таганрог с начала СВО

10 марта 2024, 06:33
Фото: 1MI
СК расследует атаку на Таганрог, в результате которого был ранен сотрудник МЧС
Сотрудники СК РФ расследуют факт атаки со стороны ВСУ Ростовской области, в результате которой пострадал сотрудник МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 9 марта ночью было совершено несколько атак на Ростовскую область с применением беспилотных летательных аппаратов. Сотрудник МЧС, который занимался нейтрализацией последствий атаки на земле в Таганроге, получил ранение. Ему потребовалась госпитализация. Угрозы для его жизни ранение не представляет.

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В этот же день беспилотниками была атакована Белгородская область. Там погибли два мирных жители, еще один человек получил тяжелое ранение.

Теперь сотрудники СКР будут расследовать очередную атаку со стороны ВСУ. Им предстоит установить всех виновных в случившегося.

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#Ростовская область#Таганрог#Ранения#МЧС#Обстрел#МЧС России по Ростовской области#Обстоятельства#Происшествия#Массированный обстрел#Ночная атака беспилотников на Таганрог 9 марта
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