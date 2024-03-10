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Posted Вчера, 19:20

Published Вчера, 19:20

Modified Вчера, 19:22

Updated Вчера, 19:22

Снег выпал в Ростовской области 10 марта

Снег выпал в Ростовской области 10 марта

10 марта 2024, 19:20
Фото: 1MI
Снег выпал в Ростовской области 10 марта
В Ростовской области вместо ожидаемого потепления выпал снег, снимками поделились подписчики паблика в социальных сетях из Белой Калитвы.

Жители города сообщают о выпавшем снеге, который покрыл крыши домов и автомобилей, а также газоны.

Как сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе вечером 10 марта будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в Ростовской возможны местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по югу с дождём.

Снег в Ростовской областиСнег в Ростовской области
Снег в Ростовской областиСнег в Ростовской области
Снег в Ростовской области
Фото: Белая Калитва_info
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11 марта в Ростовской области также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. 13 марта порывы ветра увеличатся до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается от -1 до -11 градусов.

Ранее ученые рассказали о влиянии вспышек на Солнце на жителей Ростовской области.

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