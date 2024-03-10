Снег выпал в Ростовской области 10 марта

Как сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе вечером 10 марта будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в Ростовской возможны местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по югу с дождём.