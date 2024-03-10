Снег выпал в Ростовской области 10 марта

Posted Вчера, 19:20
Published Вчера, 19:20
Modified Вчера, 19:22
Updated Вчера, 19:22
Жители города сообщают о выпавшем снеге, который покрыл крыши домов и автомобилей, а также газоны.
Как сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе вечером 10 марта будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в Ростовской возможны местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по югу с дождём.
11 марта в Ростовской области также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. 13 марта порывы ветра увеличатся до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается от -1 до -11 градусов.
Ранее ученые рассказали о влиянии вспышек на Солнце на жителей Ростовской области.