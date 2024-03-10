Спасатель из Таганрога рассказал, что нужно делать во время атак беспилотников

Эксперт заявил, что при первых звуках двигателя беспилотников ни в коем случае не стоит бежать на балкон или к окнам. Наоборот, необходимо переместиться в подвал или укрытие. Если таких не предусмотрено, то нужно найти помещение без окон, сесть там у несущих стел и слушать сигналы экстренного оповещения. Главное — не поддаваться панике.