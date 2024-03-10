Спасатель из Таганрога рассказал, что нужно делать во время атак беспилотников

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Эксперт заявил, что при первых звуках двигателя беспилотников ни в коем случае не стоит бежать на балкон или к окнам. Наоборот, необходимо переместиться в подвал или укрытие. Если таких не предусмотрено, то нужно найти помещение без окон, сесть там у несущих стел и слушать сигналы экстренного оповещения. Главное — не поддаваться панике.
Также спасатель просит без острой нужды не названивать в единую службу спасения. Дело в том, что те люди, кому действительно нужна помощь, могут ее не получить из-за наплыва таких панических звонков.
Важно обзавестись дома аптечкой для оказания первой медицинской помощь и небольшим огнетушителем.
При обнаружении осколков беспилотника нельзя их самостоятельно трогать, нужно звонить спасателям или в полицию.
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