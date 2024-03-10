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Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Спасатель Мовсаров из Таганрога рассказал, что делать во время атаки дронов

Спасатель из Таганрога рассказал, что нужно делать во время атак беспилотников

10 марта 2024, 15:42
Фото: Изображение Midjourney
Спасатель Мовсаров из Таганрога рассказал, что делать во время атаки дронов

Спасатель Мовсаров из Таганрога рассказал, что делать во время атаки дронов

Во время атаки беспилотников важно не поддаваться панике, рассказал «Ершу» спасатель международного класса Сергей Мовсаров.

Эксперт заявил, что при первых звуках двигателя беспилотников ни в коем случае не стоит бежать на балкон или к окнам. Наоборот, необходимо переместиться в подвал или укрытие. Если таких не предусмотрено, то нужно найти помещение без окон, сесть там у несущих стел и слушать сигналы экстренного оповещения. Главное — не поддаваться панике.

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Также спасатель просит без острой нужды не названивать в единую службу спасения. Дело в том, что те люди, кому действительно нужна помощь, могут ее не получить из-за наплыва таких панических звонков.

Важно обзавестись дома аптечкой для оказания первой медицинской помощь и небольшим огнетушителем.

При обнаружении осколков беспилотника нельзя их самостоятельно трогать, нужно звонить спасателям или в полицию.

Ранее Анатолий Вассерман не исключил новые попытки массовой атаки ВСУ на Ростовскую область.

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