Стало известно, где торгуют дешевым мясом в Ростовской области

Средняя цена на килограмм свинины в Ростовской области зафиксировалась на сумме в 359,23 рубля. Бюджетнее всего это мясо продают в Ростове — 345,75 рубля за килограмм. Также низкие цены можно найти в Сальске (358,86 рубля), Волгодонске (363,57 рубля) и Шахтах (366,95 рубля). Лидером же по ценам на свинину снова стал Таганрог. В приморском городе килограмм свинины обойдется в 377,14 рубля.