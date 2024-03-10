Стало известно, где торгуют дешевым мясом в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Так, согласно последним актуальным ценам, килограмм говядины в регионе стоит в среднем 522,55 рубля. Дешевле всего говядина стоит в Волгодонске и Шахтах — 490,29 рубля и 494,67 рубля за килограмм соответственно. Самая дорогая говядина продается в Ростове и Таганроге. Там за килограмм просят 521,18 рубля и 557,97 рубля соответственно.
Средняя цена на килограмм свинины в Ростовской области зафиксировалась на сумме в 359,23 рубля. Бюджетнее всего это мясо продают в Ростове — 345,75 рубля за килограмм. Также низкие цены можно найти в Сальске (358,86 рубля), Волгодонске (363,57 рубля) и Шахтах (366,95 рубля). Лидером же по ценам на свинину снова стал Таганрог. В приморском городе килограмм свинины обойдется в 377,14 рубля.
Дороже всего в области продают баранину — 636,95 рубля за килограмм. Лидером по ценам в этом случае также является Таганрог. Там баранину продают за 651,33 рубля за килограмм. Дешевле всего баранина обойдется в Миллерово (543,75 рубля), Волгодонске (616,02 рубля) и Ростове (643,63 рубля).
Средняя цена на килограмм курицы в регионе составляет 196,36 рубля. За меньшую сумму ее можно купить в Ростове (192,08 рубля), Миллерово (193,98 рубля) и Шахтах (196,61 рубля). Самая дорогая курятина продается в Таганроге (200,58 рубля) и Сальске (206,79 рубля). В Шахтах килограмм курицы стоит 196,61 рубля.
Ранее сообщалось, как минимальный набор продуктов подорожал в Ростовской области за год. Сейчас он обойдется в 5656,41 рубля.