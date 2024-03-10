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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Таганрог является лидером Ростовской области по ценам на мясо

Стало известно, где торгуют дешевым мясом в Ростовской области

10 марта 2024, 14:13
Фото: pxhere.com
Таганрог является лидером Ростовской области по ценам на мясо

Ростовстат назвал города региона, где торгуют недорогим мясом

Таганрог является лидером Ростовской области по ценам на мясо, следует из данных Ростовстата.

Так, согласно последним актуальным ценам, килограмм говядины в регионе стоит в среднем 522,55 рубля. Дешевле всего говядина стоит в Волгодонске и Шахтах — 490,29 рубля и 494,67 рубля за килограмм соответственно. Самая дорогая говядина продается в Ростове и Таганроге. Там за килограмм просят 521,18 рубля и 557,97 рубля соответственно.

Средняя цена на килограмм свинины в Ростовской области зафиксировалась на сумме в 359,23 рубля. Бюджетнее всего это мясо продают в Ростове — 345,75 рубля за килограмм. Также низкие цены можно найти в Сальске (358,86 рубля), Волгодонске (363,57 рубля) и Шахтах (366,95 рубля). Лидером же по ценам на свинину снова стал Таганрог. В приморском городе килограмм свинины обойдется в 377,14 рубля.

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Дороже всего в области продают баранину — 636,95 рубля за килограмм. Лидером по ценам в этом случае также является Таганрог. Там баранину продают за 651,33 рубля за килограмм. Дешевле всего баранина обойдется в Миллерово (543,75 рубля), Волгодонске (616,02 рубля) и Ростове (643,63 рубля).

Средняя цена на килограмм курицы в регионе составляет 196,36 рубля. За меньшую сумму ее можно купить в Ростове (192,08 рубля), Миллерово (193,98 рубля) и Шахтах (196,61 рубля). Самая дорогая курятина продается в Таганроге (200,58 рубля) и Сальске (206,79 рубля). В Шахтах килограмм курицы стоит 196,61 рубля.

Ранее сообщалось, как минимальный набор продуктов подорожал в Ростовской области за год. Сейчас он обойдется в 5656,41 рубля.

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