Строящийся дом загорелся на Левенцовке в Ростове. Рассказываем, что произошло

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Пожар вспыхнул в строящемся доме на улице Ткачева в Левенцовском микрорайоне. Со слов очевидцев, горит крыша здания. Густой дым от пожара виден в разных частях Западного жилого массива. Горожане жалуются на сильный запах гари в воздухе.
Сообщается также, что на место уже выехали пожарные расчеты.
В МЧС заявили, что площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сейчас огонь удалось локализовать. О пострадавших в результате возгорания пока неизвестно. Что стало причиной происшествия, пока не сообщается.
Информация о пожаре будет уточняться.
Ранее крыша многоэтажки загорелась в Таганроге после массовой атаки беспилотников.