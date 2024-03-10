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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Дым от пожара на Левенцовке виден в разных частях города

Строящийся дом загорелся на Левенцовке в Ростове. Рассказываем, что произошло

10 марта 2024, 08:53
Фото: rostovgazeta.ru
Дым от пожара на Левенцовке виден в разных частях города

Строящийся дом загорелся на Левенцовке в Ростове

Огонь охватил стройку на окраине Ростова, фото и видео с места событий публикуют в социальных сетях местные жители.

Пожар вспыхнул в строящемся доме на улице Ткачева в Левенцовском микрорайоне. Со слов очевидцев, горит крыша здания. Густой дым от пожара виден в разных частях Западного жилого массива. Горожане жалуются на сильный запах гари в воздухе.

Дым от пожара на Левенцовке виден в разных частях города
Видео: Telegram-канал «Это Ростов»

Сообщается также, что на место уже выехали пожарные расчеты.

В МЧС заявили, что площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сейчас огонь удалось локализовать. О пострадавших в результате возгорания пока неизвестно. Что стало причиной происшествия, пока не сообщается.

Дым от пожара на Левенцовке виден в разных частях города
Видео: Пресс-служба МЧС России по Ростовской области

Информация о пожаре будет уточняться.

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