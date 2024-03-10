В Ростове под снос попали два дореволюционных дома в районе ипподрома

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Дома были построены в последнее десятилетие XIX века. Один дом расположен на пересечении Кировского проспекта и улицы Тельмана. Второе здание находится рядом с первым и выходит своим фасадом на Кировский проспект. Дома имеют общее дворовое пространство.
Дома небольшие и находятся вдали от главных улиц, поэтому их снос проходит почти незаметно, отметили активисты движения.
Ранее стало известно, что у старинного здания, расположенного на улице Московской, начали провисать деревянные перекрытия. Дом был построен в революционный год в прошлом веке.