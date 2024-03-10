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Posted Сегодня, 18:10

Published Сегодня, 18:10

Modified Сегодня, 18:12

Updated Сегодня, 18:12

Несмотря на дневное потепление, вечерами в Ростовской области ожидаются заморозки

Заморозки до -8 градусов ожидаются в Ростовской области после мартовских праздников

10 марта 2024, 18:10
Фото: Изображение Midjourney
Несмотря на дневное потепление, вечерами в Ростовской области ожидаются заморозки

Заморозки до -8 градусов ожидаются в Ростовской области в середине марта

Несмотря на дневное потепление, вечерами в Ростовской области ожидаются заморозки, сообщают синоптики.

С понедельника, 11 марта, в регионе начнется постепенное потепление. Днем температура воздуха будет подниматься до +11 градусов. Однако вечером будет холодать до -8 градусов. Скорость ветра составит до десяти метров в секунду. Небо будет облачным. Местами возможны осадки в виде мокрого снега или дождя.

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Синоптики отмечают, что ночные заморозки останутся в регионе до конца следующей недели.

Ранее RostovGazeta рассказала о погоде в Ростове с 11 марта. В город также придет весеннее тепло. Также в Ростове будет сухо, но облачно.

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