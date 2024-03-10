Заморозки до -8 градусов ожидаются в Ростовской области после мартовских праздников

С понедельника, 11 марта, в регионе начнется постепенное потепление. Днем температура воздуха будет подниматься до +11 градусов. Однако вечером будет холодать до -8 градусов. Скорость ветра составит до десяти метров в секунду. Небо будет облачным. Местами возможны осадки в виде мокрого снега или дождя.