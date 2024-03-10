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Published Сегодня, 14:40

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Updated Сегодня, 14:41

В Ростовской области увеличат вознаграждение за добровольную сдачу незаконного оружия

Жители Ростовской области смогут больше заработать на сдаче нелегального оружия

10 марта 2024, 14:40
Фото: 1MI
В Ростовской области увеличат вознаграждение за добровольную сдачу незаконного оружия
В Ростовской области увеличат вознаграждение за добровольную сдачу незаконного оружия, сообщается на сайте правительства региона.

Власти утвердят новые размеры вознаграждения за добровольную сдачу оружия, хранящегося без разрешения. Суммы увеличены практически в два раза. Теперь за пистолет можно получить десять тысяч рублей, за винтовку или карабин — восемь тысяч рублей. 16 тысяч рублей обещают за сдачу автомата или пулемета. За гранатомет власти обещают заплатить 20 тысяч рублей.

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Не изменились суммы лишь за добровольную сдачу охотничьего ружья (две тысячи рублей) и револьвера (500 рублей).

Ранее главу «Донского фронта» Маковецкого задержали за оборот оружия. У главы военно-патриотического объединения нашли 10 пистолетов-пулеметов.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Оружие#Добровольная сдача оружия
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