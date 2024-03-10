Жители Ростовской области смогут больше заработать на сдаче нелегального оружия

Власти утвердят новые размеры вознаграждения за добровольную сдачу оружия, хранящегося без разрешения. Суммы увеличены практически в два раза. Теперь за пистолет можно получить десять тысяч рублей, за винтовку или карабин — восемь тысяч рублей. 16 тысяч рублей обещают за сдачу автомата или пулемета. За гранатомет власти обещают заплатить 20 тысяч рублей.