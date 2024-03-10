Жители Ростовской области смогут больше заработать на сдаче нелегального оружия

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Власти утвердят новые размеры вознаграждения за добровольную сдачу оружия, хранящегося без разрешения. Суммы увеличены практически в два раза. Теперь за пистолет можно получить десять тысяч рублей, за винтовку или карабин — восемь тысяч рублей. 16 тысяч рублей обещают за сдачу автомата или пулемета. За гранатомет власти обещают заплатить 20 тысяч рублей.
Не изменились суммы лишь за добровольную сдачу охотничьего ружья (две тысячи рублей) и револьвера (500 рублей).
Ранее главу «Донского фронта» Маковецкого задержали за оборот оружия. У главы военно-патриотического объединения нашли 10 пистолетов-пулеметов.