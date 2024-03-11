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Бывший мэр Шахт Станиславов ушел из чиновников в рестораторы и открыл пивной завод

Бывший мэр Шахт Станиславов открыл пивной завод

11 марта 2024, 12:55
Фото: hsb.sfedu.ru
Бывший мэр Шахт Станиславов ушел из чиновников в рестораторы и открыл пивной завод
В Ростовской области частные инвесторы, в числе которых упоминается и бывший мэр Шахт Денис Станиславов, открыли пивной завод «Южная Бавария», об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Город N» объявил, что бывший глава администрации города Шахты, владелец ресторанов «Шамайка Хаус» и «Твоя рыбка» Денис Станиславов и несколько других частных инвесторов запустили пивной завод «Южная Бавария», позволяющий производить 80 тонн напитков в месяц. По словам издания, завод станет крупнейшим производителем пива в городе, он также имеет шанс войти в тройку лидеров по Ростовской области.

По предварительной информации, завод организовали на собственных объектах недвижимости, предприятие оснащено оборудованием российского производства стоимостью 30 миллионов рублей. Рынки сбыта продукции планируют освоить на севере региона и в Москве, где пивом уже заинтересовались местные рестораторы.

По словам издания, завод станет крупнейшим производителем пива в городе, он также имеет шанс войти в тройку лидеров по Ростовской области.По словам издания, завод станет крупнейшим производителем пива в городе, он также имеет шанс войти в тройку лидеров по Ростовской области.
По словам издания, завод станет крупнейшим производителем пива в городе, он также имеет шанс войти в тройку лидеров по Ростовской области.
Фото: р Eagle42~ru/wikimedia.org

По словам управляющего партнера ООО «Южная Бавария», бывшего мэра Шахт Дениса Станиславова, сам бренд существовал на Дону еще в конце XIX века, он стал плодом сотрудничества русских и немецких пивоваров.

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«После национализации предприятие было известно ростовчанам как старый пивзавод „Заря“, который окончательно закрылся в 1995 году. Мы решили возродить донской бренд в Шахтах», — рассказал Денис Станиславов, добавив, что в настоящий момент площадь завода составляет 350 «квадратов», предприятию достаточно двух человек в смену, чтобы варить 40 тонн пива в месяц.

Завод будет выпускать шесть сортов пива, среди них светлое, янтарь, пшеничка, гранат и темные сорта.

Ранее стало известно, что в Ростовской области предприниматели стали срочно продавать пивзаводы и пивоварни.

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