Бывший мэр Шахт Станиславов открыл пивной завод

«После национализации предприятие было известно ростовчанам как старый пивзавод „Заря“, который окончательно закрылся в 1995 году. Мы решили возродить донской бренд в Шахтах», — рассказал Денис Станиславов, добавив, что в настоящий момент площадь завода составляет 350 «квадратов», предприятию достаточно двух человек в смену, чтобы варить 40 тонн пива в месяц.