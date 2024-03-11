До 40% черной икры в Ростовской области оказалась контрафактом

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
Портал «РБК Ростов» со ссылкой гендиректора донского предприятия по производству икры осетровых «Органик Фудс Инвестмент» Алексея Гирина рассказал, что значительную часть рынка занимает китайский контрафакт.
По словам эксперта, контрафактом он считает икру, незаконно ввезенную на территорию России и расфасованную по банкам, или же икру, которую ввезли законно и перефасовали «фирмы-однодневки». Алексей Гирин утверждает, что в настоящий момент 40% донского рынка занимает именно контрафактная икра, 90% которой ввезли из Китайской Народной Республики.
«Я думаю, что надо писать: произведено, например, в Китае, а расфасовано в Астрахани. Это будет более честно для покупателя», — объяснил Алексей Гирин, добавив, что демпинговые цены и скидки китайских производителей лишают клиентов российских производителей икры.
По словам специалиста, несколько десятилетий назад китайцы «вложились» в производство черной икры, что сделало их крупнейшим производителем, однако Алексей Гирин считает, что конкуренция должна быть честной. Китайские производители должны фасовать продукцию в собственной таре и с маркировкой, чтобы честно занять 15% рынка.
Однако гендиректор донского предприятия по производству икры не отчаивается, местные производители надеются, что смогут кардинально изменить ситуацию к 2030 году, привлекая большее число покупателей, для этого нужно только «приучить» население к покупке икры.
«У более молодого поколения культуры потребления[прим. редакции — черной икры] нет. И наша миссия, производителей чёрной икры, эту культуру потребления им привить заново, практически с нуля», — сообщил Алексей Гирин.
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