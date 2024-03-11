До 40% черной икры в Ростовской области оказалась контрафактом

По словам эксперта, контрафактом он считает икру, незаконно ввезенную на территорию России и расфасованную по банкам, или же икру, которую ввезли законно и перефасовали «фирмы-однодневки». Алексей Гирин утверждает, что в настоящий момент 40% донского рынка занимает именно контрафактная икра, 90% которой ввезли из Китайской Народной Республики.