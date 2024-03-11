«Это плохие заказы»: за что таксисты ненавидят центр Ростова

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
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Updated Сегодня, 07:34
Международный день таксиста отмечается в России 22 марта. Именно в этот день в начале прошлого века появились первые автомобили с датчиками. На них фиксировалось расстояние поездки, которое и определяло оплату за услугу.
Оказалось, что многие ростовские таксисты не отмечают свой профессиональный праздник.
«Я работаю в такси четыре года и могу сказать точно, что ни я, ни мои коллеги, этот праздник никогда не отмечали. И даже никогда не поздравляли с ним друг друга. Не знаю почему, скорее всего, из-за нехватки времени», — делится мнением таксист Иван [имя изменено по его просьбе — прим. редакции].
Собеседник рассказывает, что в такси за месяц можно заработать от ста тысяч рублей. Но для этого придется выезжать на маршрут каждый день и трудиться в среднем по 12 часов.
«У меня получалось. Но долго так не проработаешь. Да и не все могут проводить в машине по 10-15 часов. Одни жалуются на надоевшие пробки на дорогах, другие — на плохие дороги. Много есть нюансов», — разъясняет таксист.
При этом, по его словам, водители такси вправе самостоятельно выбирать график своей работы. То есть по сути, работать тогда, когда захочется.
«Но знаете, за месяц надо обязательно несколько раз выехать на маршрут. Иначе потом система будет давать плохие заказы. Да и будет ли их вообще давать — это тоже вопрос», — уточняет Иван.
Собеседник разъясняет, что «плохими» считаются заказы без повышающего коэффициента.
«Это когда приходится ехать, например, с центра до Западного или Северного в Ростове за 150 рублей. Для такси это уже не деньги. Однако такие поездки встречаются», — говорит Иван.
По словам эксперта, когда потребитель такси пользуется определенными преференциями у агрегатора или часто совершает поездки, ему предлагаются скидки на проезд в такси. Однако брать такие заказы таксисты, безусловно, не стремятся.
«В основном, получить такой заказ может таксист с низким рейтингом. Или когда такси случайно окажется в неудобное время в неудобном месте», — рассказывает Иван.
Таким неудобным местом в Ростове водитель такси называет центр города до полудня.
«До 11.00-12.00 мск из центра очень много заказов без повышающего коэффициента. Это невыгодно водителям. Поэтому возвращаться из центра многие таксисты предпочитают пустыми», — констатирует эксперт.
По словам таксиста, чаевые в такси, конечно же, подразумеваются. Наверное, не случайно и цена за поездки, как правило, выставляется не особо «круглой».
«Но последнее время в основном все стараются заплатить под расчет, чтобы было без сдачи. Самые большие мои чаевые были лишь однажды — 500 рублей. Но тогда и стоимость поездки превысила 900 рублей», — рассказывает собеседник.
Эксперт добавляет, что мало кто замечал, но летом поездки в такси всегда обходятся дороже.
«Далеко не все могут переносить жару. Спрос на такси летом резко возрастает. А когда растет спрос — растет и стоимость поездки», — объясняет Иван.
По его словам, повышение летом цен на поездки приводит к новым проблемам — хамству пассажиров. Многие считают, что видят водителя первый и последний раз, поэтому не стесняются в выражениях, рассуждая о высокой стоимости пути.
«Конечно же хамы вызывают недоумение. Можно подумать, им заранее не сообщают стоимость. Не согласен — не езжай. Нет смысла хамить водителю. Мы обычные люди, которые делают свою работу», — делится мнением Иван.
Однако за четыре года в практике таксиста были и другие, более серьезные случаи.
«Пару раз мне попались пассажиры, которые ездили в такси за запрещенными веществами. Понял я это не сразу, а только когда они при мне, в салоне, начали вскрывать пакетик и пытаться использовать это. Естественно, я не допустил, сразу высадил. Таких пассажиров опасаются многие водители», — говорит таксист.
Иван подчеркивает, что цены растут не только на такси. По его словам, жизнь дорожает, у населения растут доходы. Поэтому и стоимость поездки в такси чутко реагирует на перемены.
«Это логично. К тому же, выросла цена на бензин, на амортизацию автомобиля», — рассуждает таксист.
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