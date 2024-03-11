«Это плохие заказы»: за что таксисты ненавидят центр Ростова

«Я работаю в такси четыре года и могу сказать точно, что ни я, ни мои коллеги, этот праздник никогда не отмечали. И даже никогда не поздравляли с ним друг друга. Не знаю почему, скорее всего, из-за нехватки времени», — делится мнением таксист Иван [имя изменено по его просьбе — прим. редакции].