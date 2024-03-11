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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

«Плохие заказы»: с какими проблемами сталкиваются таксисты Ростова

«Это плохие заказы»: за что таксисты ненавидят центр Ростова

11 марта 2024, 07:32
Фото: 1MI
«Плохие заказы»: с какими проблемами сталкиваются таксисты Ростова

В такси в Ростове можно заработать больше 100 рублей в месяц

Накануне дня таксиста, корреспондент RostovGazeta побеседовал с одним из них в Ростове и выяснил, с какими проблемами сталкиваются люди этой профессии.

День таксиста в Ростове

Международный день таксиста отмечается в России 22 марта. Именно в этот день в начале прошлого века появились первые автомобили с датчиками. На них фиксировалось расстояние поездки, которое и определяло оплату за услугу.

Оказалось, что многие ростовские таксисты не отмечают свой профессиональный праздник.

«Я работаю в такси четыре года и могу сказать точно, что ни я, ни мои коллеги, этот праздник никогда не отмечали. И даже никогда не поздравляли с ним друг друга. Не знаю почему, скорее всего, из-за нехватки времени», — делится мнением таксист Иван [имя изменено по его просьбе — прим. редакции].

Сколько можно заработать в такси Ростова

Собеседник рассказывает, что в такси за месяц можно заработать от ста тысяч рублей. Но для этого придется выезжать на маршрут каждый день и трудиться в среднем по 12 часов.

Собеседник рассказывает, что в такси за месяц можно заработать от ста тысяч рублей.Собеседник рассказывает, что в такси за месяц можно заработать от ста тысяч рублей.
Собеседник рассказывает, что в такси за месяц можно заработать от ста тысяч рублей.
Фото: Изображение Midjourney

«У меня получалось. Но долго так не проработаешь. Да и не все могут проводить в машине по 10-15 часов. Одни жалуются на надоевшие пробки на дорогах, другие — на плохие дороги. Много есть нюансов», — разъясняет таксист.

При этом, по его словам, водители такси вправе самостоятельно выбирать график своей работы. То есть по сути, работать тогда, когда захочется.

«Но знаете, за месяц надо обязательно несколько раз выехать на маршрут. Иначе потом система будет давать плохие заказы. Да и будет ли их вообще давать — это тоже вопрос», — уточняет Иван.

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Неудобное место

Собеседник разъясняет, что «плохими» считаются заказы без повышающего коэффициента.

«Это когда приходится ехать, например, с центра до Западного или Северного в Ростове за 150 рублей. Для такси это уже не деньги. Однако такие поездки встречаются», — говорит Иван.

По словам эксперта, когда потребитель такси пользуется определенными преференциями у агрегатора или часто совершает поездки, ему предлагаются скидки на проезд в такси. Однако брать такие заказы таксисты, безусловно, не стремятся.

«В основном, получить такой заказ может таксист с низким рейтингом. Или когда такси случайно окажется в неудобное время в неудобном месте», — рассказывает Иван.

По словам эксперта, когда потребитель такси пользуется определенными преференциями у агрегатора, или часто совершает поездки, ему предлагаются скидки на проезд в такси.По словам эксперта, когда потребитель такси пользуется определенными преференциями у агрегатора, или часто совершает поездки, ему предлагаются скидки на проезд в такси.
По словам эксперта, когда потребитель такси пользуется определенными преференциями у агрегатора, или часто совершает поездки, ему предлагаются скидки на проезд в такси.
Фото: 1MI

Таким неудобным местом в Ростове водитель такси называет центр города до полудня.

«До 11.00-12.00 мск из центра очень много заказов без повышающего коэффициента. Это невыгодно водителям. Поэтому возвращаться из центра многие таксисты предпочитают пустыми», — констатирует эксперт.

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Нужны ли таксистам чаевые

По словам таксиста, чаевые в такси, конечно же, подразумеваются. Наверное, не случайно и цена за поездки, как правило, выставляется не особо «круглой».

«Но последнее время в основном все стараются заплатить под расчет, чтобы было без сдачи. Самые большие мои чаевые были лишь однажды — 500 рублей. Но тогда и стоимость поездки превысила 900 рублей», — рассказывает собеседник.

Почему летом поездки в такси дороже

Эксперт добавляет, что мало кто замечал, но летом поездки в такси всегда обходятся дороже.

«Далеко не все могут переносить жару. Спрос на такси летом резко возрастает. А когда растет спрос — растет и стоимость поездки», — объясняет Иван.

По его словам, повышение летом цен на поездки приводит к новым проблемам — хамству пассажиров. Многие считают, что видят водителя первый и последний раз, поэтому не стесняются в выражениях, рассуждая о высокой стоимости пути.

Эксперт добавляет, что мало кто замечал, но летом поездки в такси всегда обходятся дороже.Эксперт добавляет, что мало кто замечал, но летом поездки в такси всегда обходятся дороже.
Эксперт добавляет, что мало кто замечал, но летом поездки в такси всегда обходятся дороже.
Фото: 1MI
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Каких пассажиров не любят таксисты

«Конечно же хамы вызывают недоумение. Можно подумать, им заранее не сообщают стоимость. Не согласен — не езжай. Нет смысла хамить водителю. Мы обычные люди, которые делают свою работу», — делится мнением Иван.

Однако за четыре года в практике таксиста были и другие, более серьезные случаи.

«Пару раз мне попались пассажиры, которые ездили в такси за запрещенными веществами. Понял я это не сразу, а только когда они при мне, в салоне, начали вскрывать пакетик и пытаться использовать это. Естественно, я не допустил, сразу высадил. Таких пассажиров опасаются многие водители», — говорит таксист.

Из-за чего растут цены на такси

Иван подчеркивает, что цены растут не только на такси. По его словам, жизнь дорожает, у населения растут доходы. Поэтому и стоимость поездки в такси чутко реагирует на перемены.

«Это логично. К тому же, выросла цена на бензин, на амортизацию автомобиля», — рассуждает таксист.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему стоимость поездки в такси стремительно возрастает во время ливней.

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