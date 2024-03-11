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Машину с 700 кг рыбы обнаружили в Ростовской области

Машину с 700 кг рыбы обнаружили в Ростовской области

11 марта 2024, 08:39
Фото: wikimedia.org
Машину с 700 кг рыбы обнаружили в Ростовской области

Незаконный улов на 1,5 млн рублей изъяли у жителя в Ростовской области

В Ростовской области у местного жителя изъяли 700 килограммов рыбы, на которую у него не было разрешительной документации, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону.

Мужчину за рулем автомобиля остановили в районе береговой полосы у хутора Веселый. У него обнаружили судака, пиленгаса, карасей и лещей, а общий вес составил 700 килограммов. Показать документы, которые подтверждают законность улова, он не смог.

Издание «Интерфакс» со ссылкой на информацию управления пишет, что ущерб оценили на сумму 1,5 миллиона рублей. По факту случившегося завели дело об административном правонарушении.

Под Ростовом срочно продают пруд для разведения рыбы и платной рыбалки
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У владельца изъяли машину и рыбу. Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что под Ростовом срочно продают пруд для разведения рыбы и платной рыбалки. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыба#Рыбалка#Судак#Происшествия
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